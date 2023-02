Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 25-jährige Callum Booth bringt viel Minor League-Erfarhrung mit in die Mainmetropole.

Der 1,93m große Torwart wurde in Montreal, Kanada, geboren und war bis 2017 in verschiedenen kanadischen Nachwuchsligen sowie zeitweise in den USA unterwegs. Seit der Saison 2017/2018 stand der heute 25-jährige Booth unter anderem für verschiedene Teams aus der AHL und ECHL wie die Charlotte Checkers, Florida Everblades, Maine Mariners, Providence Bruines sowie zuletzt die in Kalifornien beheimateten Coachella Valley Firebirds, das neugegründete Farmteam der Seattle Kraken, zwischen den Pfosten. 2015 wurde Callum Booth in der vierten Runde von den Carolina Hurricanes (NHL) gedraftet.

Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier sagt über diesen Transfer: „Es war immer geplant, dass wir uns auf der Torhüterposition vor Transferschluss absichern. Jetzt ist es uns gelungen, mit Callum Booth einen Torhüter zu verpflichten, der die Freigabe von seinem Club in der AHL bekommen hat, um sich für die restliche Saison in Europa zu beweisen." Der Neuzugang der Löwen ergänzt: „Ich bin sehr aufgeregt, diesen nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich habe nur tolle Dinge über die Organisation, die Stadt und die Fans gehört. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Mannschaftskameraden loszulegen!“

Booth ist bereits in Frankfurt gelandet, hat die erforderlichen medizinischen Tests absolviert und reist mit den Hessen zum morgigen Auswärtsspiel nach Bremerhaven. Der Goalie trägt zukünftig das Löwen-Trikot mit der Nummer 33 – vorläufig wird er jedoch noch mit einem Ersatzjersey auflaufen.