Lesedauer: ca. 1 Minute

Am 22. April 2022 war es endlich soweit: Die Löwen Frankfurt holten sich den Titel in der DEL2 und sind somit der sportliche Aufsteiger in die erste deutsche Eishockeyliga, die DEL. Stichtag für die Abgabe der Lizenzunterlagen bei der Ligagesellschaft war Dienstag, der 03. Mai 2022.

Stefan Krämer, geschäftsführender Gesellschafter der Löwen sagt: "Ich blicke mit positiven Erwartungen auf das Lizenzierungsverfahren. Wir haben alles gegeben, um die wirtschaftlichen Herausforderungen der Erstklassigkeit zu meistern und alle Vorgaben zu erfüllen. Jetzt heißt es warten, bis die DEL die Ergebnisse der Lizenzierung veröffentlicht. Auch wenn wir dem Ausgang des Prüfungsverfahrens nun zuversichtlich entgegensehen, da wir sowohl im Bereich des Sponsorings Zuwächse verzeichnen können und uns auch weiterhin auf unsere treuen Fans verlassen können, müssen und wollen wir weitere Partner für uns begeistern. Unter anderem suchen wir auch weiterhin einen Hauptsponsor für die Brust unseres Trikots, welcher sich aufmerksamkeitsstark mit uns in der PENNY DEL präsentieren will."

Auch in der kommenden Spielzeit 2022/2023 ist Jan Barta, als Assistent Coach und zusätzlich als wichtiges Bindeglied zwischen dem Nachwuchsbereich sowie dem professionellen Eishockeybetrieb, ein Teil des Trainer-Stabes der Löwen Frankfurt.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass sich Jan entschieden, hat den nächsten Schritt mit uns gemeinsam zu gehen. Er hat sich in den letzten drei Jahren sehr gut entwickelt - zunächst als Nachwuchstrainer und Development Coach in Ausbildung bei den Profis und dann die letzten beiden Jahre als Assistent und Development Coach der Profis. Jan ist und bleibt mit seiner Vertragsverlängerung ein wichtiger Teil des Trainerteams.“

Jan Barta: „Die Meisterschaft und der sportliche Aufstieg in der abgelaufenen Saison waren bereits ein maximales Erfolgserlebnis. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, den von den Fans sowie den Löwen Frankfurt so lange ersehnten Schritt zurück in die DEL, mitgehen zu dürfen. Diesen Weg gehe ich nicht nur mit vollem Einsatz in meiner Position, als Assistent und Development Coach, sondern auch mit ganzem Herzen für den Club, für den ich selbst vor 17 Jahren in der DEL auflief.“

Barta (37) ist gebürtiger Hesse und beendete seine aktive Spielerkarriere 2017 als Stürmer bei den Moskitos Essen. Nachdem er bereits in der Saison 2005/2006 für Frankfurt in der DEL und 2011/2012 in der Oberliga Nord seine Schlittschuhe schnürte, kehrte er nach Beendigung seiner aktiven Spielerzeit an den Main zurück und fungierte im Löwen-Nachwuchs als Cheftrainer der U15-Mannschaft.

Seit 2019 betreute Jan Barta die U17- sowie U20-Mannschaften, bevor er dann zwei Saisons als Development Coach das DEL2-Trainerteam der Löwen Frankfurt unterstützte.