Lesedauer: ca. 1 Minute

Erfahrung pur, gepaart mit vier Meistertiteln, so kann die Karriere von Löwen-Neuzugang Ryan McKiernan zusammengefasst werden.

In der kommenden Saison soll der gebürtige US-Amerikaner mit deutschem Pass die Löwen Verteidigung mit all seiner Erfahrung weiter stabilisieren und durch seine Routine auch in knappen und hitzigen Momenten Ruhe ausstrahlen. In der DEL stand er bisher in 265 Spielen auf dem Eis und erzielte hierbei 29 Tore und 100 Vorlagen.

Ryan McKiernan wurde am 27. Juli 1989 im US-Bundesstaat New York geboren. Nach einer sehr erfolgreichen Uni-Karriere wechselte der Rechtsschütze 2014 nach Europa zum schwedischen Verein AIK. Anschließend spielte der 90 Kilogramm schwere Verteidiger in Österreich in Villach, bevor er dann für zwei Jahre zu den Vienna Capitals wechselte. Mit dem Team aus der Hauptstadt holte er 2017 den österreichischen Meistertitel und erzielte im Finale sogar das „Championship Winning Goal“. Im Mai 2018 wechselte McKiernan erstmalig in die DEL zur DEG nach Düsseldorf, bevor er 2018 den nächsten Schritt in seiner Karriere machte und zu den Eisbären Berlin ging, mit denen er 2021 Deutscher Meister wurde und zum MVP der Play-Offs gewählt wurde.

Es folgte eine weitere Spielzeit in Schweden. Mit Rögle BK gewann er die Champions Hockey League. 2022 zog es ihn wieder zurück in die DEL, diesmal nach München. Hier holte er 2023 seinen nächsten Meistertitel. In der vergangenen Saison wechselte er dann erneut zur DEG.

McKiernan erhält in Frankfurt einen Einjahresvertrag und wird mit der Rückennummer 58 spielen.

Ryan McKiernan: "Ich habe mich für Frankfurt entschieden, weil es eine Organisation mit viel Potenzial ist, die etwas Besonderes aufbauen möchte.

Der großartige Trainerstab und die schöne Stadt machten es zum richtigen Ort für mich und meine Familie."

Jan Barta: "Durch die Verpflichtung von Ryan McKiernan gewinnen wir an Qualität in der Defensive. Ryan ist ein sehr erfahrener Spieler und wird uns mit seiner professionellen Mentalität dabei helfen, konstant gutes Eishockey zu spielen. In der Offensive bringt er viele Pucks von der blauen Linie aufs Tor und ist somit auch für das Powerplay eine zusätzliche Option."