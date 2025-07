Nach kommissarischer Übernahme in vergangener Saison

Lesedauer: ca. 2 Minuten

Der bisherige Asisstenztrainer Jan Barta wird in den kommenden beiden Jahren die sportliche Leitung der Löwen Frankfurt übernehmen.

Das Amt des Sportdirektors hatte der 40-Jährige bereits nach der Beurlaubung von Daniel Heinrizi kommissarisch gemeinsam mit dem geschäftsführenden Gesellschafter der Löwen Frankfurt Stefan Krämer übernommen. In dieser Funktion ist Jan Barta auch bereits für die Kaderzusammenstellung in der kommenden Saison verantwortlich. Jetzt hat der Club ihm das Vertrauen für diesen Posten vollends übertragen und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Die Karriere von Jan Barta bei den Löwen ist lang und umfangreich. Bereits als Spieler war er zwei Jahre als Profi für die Frankfurt Lions, sowie die Löwen Frankfurt aktiv. Nach seiner sportlichen Karriere arbeitete er auf der Löwen-Geschäftsstelle und als Trainer beim Löwen Nachwuchs, bevor er dann den Posten des Asisstenztrainer der Profis übernommen hat. Mit ihm an der Bande gelang den Löwen Frankfurt im Jahr 2022 der lang ersehnte Aufstieg in die DEL. Nur wenige kennen den Club mit allen seinen Facetten so gut wie er.

Auch das „Scouting“ ist für den früheren Stürmer kein neues Aufgabenfeld. Bereits in den vergangenen Jahren, mit Ausnahme der letzten Saison, war Jan Barta immer wieder in die Transfers der Löwen integriert. Über seinen Screen liefen auch Spieler wie beispielsweise Maksim Matushkin, Cameron Brace oder Ville Lajunen.

Sein Können hat er auch für die kommende Saison bereits unter Beweis gestellt. So waren die Löwen, auch dank Jan Barta, in Gesprächen mit beispielsweise Michael Joyaux weit fortgeschritten, bevor andere Clubs erst auf den Schweden aufmerksam wurden.

Jan Barta, Sportdirektor: „Ich bin sehr dankbar und habe den nötigen Respekt davor, nun die sportlichen Geschicke leiten zu dürfen. Denn nach meiner Familie ist Eishockey alles für mich – und Eishockey ist Löwen Frankfurt.“

Stefan Krämer, geschäftsführender Gesellschafter: „Jan hat seit dem Ausscheiden von Daniel Heinrizi mit mir zusammen die Position des Sportdirektors kommissarisch übernommen und einen sehr guten Job gemacht. Jan kennt und lebt die Löwen Frankfurt. Darüber hinaus hat er viele Erfahrungen bei uns gesammelt und die Tätigkeiten eines Sportdirektors sind ihm nicht unbekannt. Jan ist unbestritten ein Eishockey-Fachmann, der sich deutschlandweit, auch durch seine Berufung durch den Deutschen Eishockey Bund (DEB), einen Namen gemacht hat. Somit reifte in mir der Gedanke, dass Jan aktuell die optimale Besetzung dieser Position ist. Nachdem wir nun auch auf der Zielgeraden mit einem neuen Asisstenztrainer sind, der ihn ersetzen wird, ist es an der Zeit, diese Entscheidung fix zu machen.“