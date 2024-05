Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 24-jährige Dennis Lobach trifft bei den Löwen Frankfurt auf seinen alten und neuen Coach Tim Rowe und will bei den Hessen den nächsten Karriereschritt machen. .

Dennis Lobach wird in den nächsten zwei Jahren für die Löwen Frankfurt spielen. Der Stürmer kommt von den Nürnberg Ice Tigers.

„Nach meiner Zeit in Nürnberg habe ich nach einer neuen Herausforderung gesucht und freue mich, dass ich in Frankfurt den nächsten Schritt in meiner Karriere machen kann“, sagte Dennis Lobach. „Ich möchte mich in der Liga weiter etablieren. Nach den guten Gesprächen mit dem Club war es dann auch eine leichte Entscheidung für mich, in Frankfurt zu unterschreiben.“

In der abgelaufenen Saison erzielte der 24-Jährige vier Tore und verbuchte elf Assists für die Ice Tigers, bei denen er seit 2020 spielte. Lobach wurde in Schweinfurt geboren und spielte dort gemeinsam mit Löwen-Stürmer Dominik Bokk im Nachwuchs des ERV Schweinfurt.

„Die Spiele mit der lautstarken Unterstützung der Löwen-Fans kenne ich bislang nur als gegnerischer Spieler. Ich freue mich, diese Unterstützung nun im Rücken zu haben“, freut sich Lobach.

Sportdirektor Daniel Heinrizi über den neuen Löwen: „Dennis ist ein guter Skater, ein Zwei-Wege-Spieler mit viel Energie, der als Rechtsschütze auch variabel einsetzbar ist. Er hat noch einiges an Potenzial in sich und ist ein Spieler, dem wir den nächsten Schritt in seiner Karriere zutrauen. Wir freuen uns deshalb, mit ihm im Löwen-Trikot diesen Weg in den kommenden zwei Jahren gemeinsam zu gehen.“