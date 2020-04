Lesedauer: ca. 1 Minute

​Er ist ein Multi-Talent, Eishockey-Profi, Musiker und auch ein Talent als Model: Leon Niederberger. Ende 2019 gab er sein erstes Konzert in Düsseldorf und nun ist er bei uns im Livestream.

Das sportliche Jahr 2019 lief für den Stürmer der Düsseldorfer EG alles andere als optimal, zwei Verletzungen warfen den Rheinländer immer wieder zurück, aber musikalisch konnte er den nächsten Schritt nach vorne zu machen und seine ersten Auftritte geben.



In der vergangenen Saison kam Niederberger in 36 Partien auf durchschnittlich knapp zwölf Minuten Eiszeit und erzielte fünf Scorerpunkte, ehe die aktuelle Situation ihm die Chance auf die Play-offs nahm. Zudem war er nach seinen Verletzungen eine wichtige Stütze im Unterzahlspiel. Was macht der Publikumsliebling aktuell in der spielfreien Zeit und welche Gemeinsamkeiten haben der Eishockeysport und die Musik? Diese und noch mehr Fragen wird uns der Stürmer in unserem nächsten Livestream beantworten. Los geht es am Freitag, 3. April, um 19 Uhr live auf dem Hockeyweb- Instagram-Account.