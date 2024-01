Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Leon Hungerecker um ein weiteres Jahr bis zum Ende der DEL-Saison 2024/25 verlängert. Der 25-jährige Torhüter wechselte zur Saison 2022/23 von den Eisbären Berlin nach Nürnberg und feierte beim Deutschland Cup im November sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft.

In der laufenden Spielzeit hat Leon Hungerecker bislang 23 Spiele für die Ice Tigers bestritten, von denen er neun gewinnen konnte. Zweimal blieb er dabei ohne Gegentor. In seinen jüngsten zehn Einsätzen kann der gebürtige Lüneburger eine Fangquote von 92,9 Prozent und einen Gegentorschnitt von 2,05 aufweisen und gehört damit in diesem Zeitraum zu den besten Torhütern der Liga.



„Leon Hungerecker hat in dieser Saison einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und bewiesen, dass er mehr Verantwortung übernehmen kann und möchte. Er hat eindeutig an Konstanz hinzugewonnen. Ich freue mich darauf zu sehen, wohin sein Weg führen kann“, sagt Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.