Die Fischtown Pinguins Bremerhaven geben die Vergabe einer Förderlizenz an den U20-Nationalstürmer Lenny Boos bekannt. Der 18-jährige Boos wurde erst kürzlich mit einem Vertrag im Profikader der Düsseldorfer EG ausgestattet und erhält für die Saison 2025/26 zusätzlich die Möglichkeit, Eindrücke in der DEL bei den Pinguins zu sammeln.

Boos bestritt in der abgelaufenen Saison 2024/25 fünf Einsätze in der DEL und verzeichnete dabei einen Assist. In der U20 erzielte er in sieben Spielen neun Scorerpunkte (sieben Tore, zwei Vorlagen) und sammelte in 33 Oberligaspielen 14 Punkte. Außerdem verfügt er über internationale Erfahrung durch Einsätze in der U18- und U20-Nationalmannschaft.

Sportdirektor Sebastian Furchner erklärt: „Lenny hat sich in Düsseldorf und Essen bereits gut präsentiert. Wir hatten ihn jetzt als Gast zwei Wochen beim Sommertraining und konnten auch den Menschen kennenlernen. Wir freuen uns darauf, Lenny ein Stück auf seiner Reise ins Profigeschäft begleiten zu dürfen.“

DEG-Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Es freut uns, dass Lenny das Interesse eines DEL-Clubs geweckt hat – das zeigt, welches Potential er als Spieler hat. Wir als DEG behalten aber weiterhin das erste Zugriffsrecht. Lenny kann in Bremerhaven wertvolle Erfahrungen in der DEL sammeln.“