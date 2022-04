Lesedauer: ca. 1 Minute

​Seit der Saison 2021/22 verstärken Taylor Leier und Travis St. Denis die Offensive des Teams von Headcoach Tom Pokel. Nun können die Straubing Tigers bekanntgeben, dass beide Leistungsträger nach der Sommerpause wieder an den Pulverturm zurückkehren werden.

Dass beide Stürmer absolute Leistungsträger der niederbayerischen Mannschaft waren, zeigt sich in den Statistiken: Der 28-jährige Taylor Leier erzielte in 58 Partien 18 Tore und 24 Assists, der 29-jährige Travis St. Denis verbuchte in 55 Saisonspielen 24 Tore und 16 Assists auf seinem Konto.



„Taylor Leier und Travis St. Denis sind hervorragende Eishockeyspieler. Sie haben ihr Können, ihre starken läuferischen Fähigkeiten und ihr hervorragendes Spielverständnis stets unter Beweis gestellt. Beide sind vielseitig einsetzbar und stehen immer da, wo sie stehen müssen. Wir freuen uns sehr, dass die beiden unseren Kader auch in der kommenden Saison bereichern“, so der Sportliche Leiter Jason Dunham.

In der neuen Saison spielen die beiden dann auch international: Die Tigers haben sich für die Teilnahme an der Champions Hockey League qualifiziert.