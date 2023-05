Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Eisbären Berlin haben mit Lean Bergmann einen weiteren deutschen Nationalspieler unter Vertrag genommen. Der Stürmer wechselt vom Liga-Konkurrenten Adler Mannheim zum Rekordmeister der DEL.

Bergmann debütierte in der Spielzeit 2018/19 für die Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga. In seiner Premierensaison im deutschen Oberhaus glänzte er direkt mit 20 Treffern und neun Assists, sodass er von den San Jose Sharks aus der National Hockey League verpflichtet wurde. Der 24-Jährige absolvierte in den folgenden beiden Saisons 13 NHL-Partien für die Kalifornier. Darüber hinaus sammelte der Offensivspieler in 63 AHL-Partien für die San Jose Barracuda, das Farmteam der Sharks, zehn Tore und 14 Vorlagen.

Zur Saison 2021/22 wechselte der gebürtige Hemeraner zurück in die DEL und lief für die Adler Mannheim auf. In der abgelaufenen Spielzeit ging Bergmann für Mannheim und auf Leihbasis erneut für Iserlohn aufs Eis. In bislang 124 DEL-Partien kommt der Angreifer auf 61 Scorerpunkte (37 Tore, 24 Assists). Darüber hinaus repräsentierte der Linksschütze die deutsche Nationalmannschaft bei zwei Weltmeisterschaften und bei den Olympischen Spielen 2022.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir sind froh, dass sich Lean Bergmann für die Eisbären entschieden hat. Er wird unserer Offensive noch mehr Qualität und Tiefe verleihen. Lean ist ein harter Arbeiter sowie ein offensiv starker und körperlich präsenter Spieler, der sehr gut nach Berlin und in unser Spielsystem passt.“

„Ich freue mich über meinen Wechsel nach Berlin. Die Verantwortlichen haben von Beginn an großes Interesse gezeigt und mich ihr Vertrauen spüren lassen, sodass wir uns schnell einig wurden. Ich habe nur Gutes über die gesamte Organisation gehört. Zudem sind die Stadt und die Stimmung in der Mercedes-Benz Arena einzigartig. Ich kann es kaum erwarten, das besondere Flair der Bundeshauptstadt zu erleben und dass die Saison startet. Nachdem ich bereits als Kind oft gegen die Eisbären gespielt habe, freue ich mich nun darauf, den unverwechselbaren Eisbären-Song künftig im Berliner Trikot zu hören“, erklärt Lean Bergmann den Wechsel nach Berlin.

Der Angreifer erhält einen Zweijahresvertrag und wird künftig mit der Rückennummer 10 auflaufen.

Für die Spielzeit 2023/24 haben die Eisbären Berlin aktuell 21 Spieler unter Vertrag. Derzeit hat der Hauptstadtclub sechs Ausländerlizenzen vergeben und noch fünf weitere zur Verfügung. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der derzeitige Eisbären-Kader für die Saison 2023/24:

Tor: Jonas Stettmer, Nikita Quapp

Abwehr: Rayan Bettahar, Morgan Ellis, Marco Nowak, Eric Mik, Ben Finkelstein, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Julian Melchiori, Norwin Panocha

Sturm: Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Tobias Eder, Blaine Byron, Eric Hördler, Alexandre Grenier, Maximilian Heim, Zach Boychuk, Marcel Noebels, Leo Pföderl