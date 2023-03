Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Grizzlys Wolfsburg stellen noch vor dem ersten Spiel im Playoff-Viertelfinale weitere Weichen für die neue Saison. Nach Nolan Zajac haben die Niedersachsen in Person von Geschäftsführer und Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf auch den Vertrag mit Laurin Braun vorzeitig bis 2025 verlängert.

Der 1,79 Meter große Linksschütze war vor der laufenden Saison von den Krefeld Pinguinen zu den Grizzlys gewechselt. Mit 15 Toren und 13 Vorlagen ist „Lolle“ der punktbeste deutsche Spieler in den Reihen der Mannschaft von Cheftrainer Mike Stewart. „Kaum jemand arbeitet so hart wie Laurin“, so die lobenden Worte des Headcoaches, der die Einstellung und Spielweise des 32-jährigen Außenstürmers sehr schätzt.



Im Laufe der Saison hat sich Braun seinen Platz in der Powerplay-Formation der Grizzlys erarbeitet. Darüber hinaus geht er stets mit seinem Einsatz voran und scheut auf dem Eis keinen Zweikampf. Nicht zuletzt deswegen hat er schnell einen Platz im Herzen der GrizzlysFans gefunden. In der abgelaufenen Champions-Hockey-League-Saison zeigte Braun auch auf internationaler Bühne seine Torjägerqualitäten. In sieben Spielen traf er dreimal.

„Laurin hat unsere Erwartungen voll und ganz erfüllt, und wir wollen langfristig mit ihm planen. Mit seiner Routine und Qualität kann er eigentlich alle Positionen im Sturm spielen und in allen Situationen eingesetzt werden. Laurin ist ein Teamplayer und hat darüber hinaus seine Torgefährlichkeit eindrucksvoll nachgewiesen. Er ist mittlerweile ein echter Leader im Team und hat sich diese langfristige Vertragsverlängerung redlich verdient“, so Grizzlys-Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.