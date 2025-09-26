Heimspiel gegen Nürnberg und Derby in Mannheim sollen Trendwende bringen

Löwen Frankfurt wollen erste Punkte der Saison einfahren

26.09.2025, 14:32 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Der Saisonstart ist für die Löwen Frankfurt alles andere als gelungen – stattdessen mutet er bislang wie ein banger Mahnruf an.

Mit mehreren deutlichen Pleiten, einer erschreckend hohen Gegentorflut und einer sichtbar verunsicherten Mannschaft haben die Hessen einen Einstieg erwischt, der in vielen Bereichen Nachbesserung verlangt.

Allein die nackten Zahlen zeichnen ein düsteres Bild ab: Drei Heimniederlagen mit insgesamt 21 Gegentoren, darunter eine 1:9-Klatsche gegen Wolfsburg – die höchste Heimniederlage der Vereinsgeschichte – und dazu jeweils ein 3:6 gegen Aufsteiger Dresden und die Schwenninger Wild Wings.

Besonders die vermeidbaren Aussetzer werden dem neuen System von Coach Tom Rowe, welches auf mehr Kontrolle, Puckbesitz und einer defensiven Stabilität basiert, nicht gerecht. Die Stimmung bei Fans, Medien und innerhalb des Teams ist spürbar angespannt.

Dass ein dringendes Erfolgserlebnis benötigt wird, ist mittlerweile unumgänglich. Die Mannschaft wirkt gelegentlich zerfahren und zu wenig gefestigt. Viele Fehler entstehen in Momenten der Unachtsamkeit oder fehlender Konzentration – Puckverluste, ungenaue Pässe, Stellungsfehler, mangelnde Defensive – es wirkt, als lade man den Gegner immer wieder zum Toreschießen ein.

Umso wichtiger sind in solchen Zeiten Führungspersönlichkeiten, die sich vor die Mannschaft stellen und Verantwortung übernehmen. Bei den Löwen wurde vor der Saison Maksim Matushkin zum Kapitän ernannt, unterstützt von Daniel Pfaffengut und Carter Rowney als Assistenten.

Matushkin, der aktuell verletzt ausfällt und nicht ins Geschehen eingreifen kann, hat sich bereits zu Wort gemeldet und verliert nicht den Blick auf die Realität: „Wir haben Spieler auf dem Eis, die Verantwortung tragen müssen. Das fängt mit den erfahrenen Spielern an, das fängt mit mir an.“

Er gesteht offen ein: „Ich muss viel, viel besser spielen.“ Und er nennt ein simples, aber schwer umzusetzendes Ziel: „Wir können nicht weiter verlieren.“ Mit Blick auf die Defensivprobleme bilanziert er nüchtern: „Wir kassieren viel zu viele Tore.“

Dennoch klingt bei ihm auch Kampfgeist an: „Wir haben die Qualität im Team, um das zu wenden, und ich denke, wir schaffen das.“

Auch Pfaffengut meldet sich kritisch zu Wort – mit deutlicher Warnung: „Das sind alles Geschenke.“ Er meint damit ungenutzte Chancen, einfache Fehler und Nachlässigkeiten, die dem Gegner begünstigen. Und weiter: „Das sind alles Sachen, die wir abstellen müssen, wenn wir in der Liga bleiben wollen. Wenn wir mal einen Sieg holen wollen.“

Diese klaren Worte zeigen, dass die Führungsspieler die Dringlichkeit erkannt haben und versuchen, intern und extern ein Bewusstsein für die Lage zu schaffen.

Die ersten Punkte der noch jungen Saison wollen die Hessen heute Abend (19:30 Uhr) vor heimischer Kulisse in der Nix Arena gegen die Nürnberg Ice Tigers holen. Am Sonntag (16:30 Uhr) steht dann die Mutter der Eishockey-Derbys mit der Auswärtspartie beim noch ungeschlagenen Tabellenführer Adler Mannheim auf dem Spielplan.

Durchaus kein einfaches Programm, wenn das Selbstvertrauen fehlt - aber für Frankfurt die Chance die Lehren aus dem Fehlstart gezogen zu haben und mit guten Leistungen die Trendwende herbeizuführen.