24-jähriger Calder Cup-Gewinner

Löwen Frankfurt verpflichten Angreifer Ty Glover

Die Löwen Frankfurt reagieren auf den Ausfall von Jakob Lilja und schlagen kurz nach Saisonbeginn auf dem Transfermarkt zu.

Der Kanadier kommt mit dem Gardemaß von 191 cm und 91 Kilogramm an den Main.

Nach seiner Zeit im Team der Western Michigan University unterschrieb der Linksschütze im März 2022 einen dreijahres Vertrag auf Einstiegsebene (Entry-Level Contract) bei den Pittsburgh Penguins. Seine ersten Profierfahrungen sammelte er bei den Wilkies-Barre/Scranton Penguins in der AHL sowie bei den Kalamazoo Wings in der ECHL. 

Im Sommer 2023 wechselten seine Rechte zu den Vancouver Canucks, die ihn überwiegend bei ihren Farmteams einsetzten.

Dort war vor allem die Saison 2023/24 eine erfolgreiche, als er in nur 15 Spielen 23 Punkte (12 Tore, 11 Assists) erzielte und ins ECHL All-Star Team berufen wurde.

In der vergangenen Saison spielte er in der AHL bei den Abbotsfort Canucks. Mit ihnen konnte er den Calder-Cup gewinnen. 

Die Löwen arbeiten daran, dass der neue Stürmer bereits am Donnerstag im Spiel gegen Dresden zum Einsatz kommen kann. 

Jan Barta (Sportdirektor): „Ein echter Power Forward. Mit seiner Größe, Schnelligkeit und physischen Spielweise bringt er nicht nur Qualität, sondern auch Tiefe in unseren Kader.“

