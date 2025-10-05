ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Knapper 2:1-Heimsieg nach hart umkämpfter Partie

Löwen Frankfurt besiegen Kölner Haie und feiern dritten Sieg in Folge

Lesedauer: 2 Minuten
Bild von Timo Helfrich
TIMO HELFRICH
Redakteur
Cameron Brace schießt die Löwen Frankfurt zum ersten Sieg.
Die Löwen Frankfurt feierten den dritten Sieg in Folge nach dem 2:1 gegen die Kölner Haie. (Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Jonas Brockmann/Eibner-Pressefoto)

Die Löwen Frankfurt haben am Samstagabend den ersten Heimsieg der Saison mit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) gegen die Kölner Haie gefeiert.

In einer intensiven und kampfbetonten Begegnung vor 6.146 Zuschauern zeigten die Hessen eine starke mannschaftliche Leistung und belohnten sich für ein diszipliniertes Auftreten über 60 Minuten.

Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams großen Wert auf eine stabile Defensive legten. Die Torhüter standen mehrfach im Mittelpunkt, und so blieb das erste Drittel ohne Treffer. Frankfurt versuchte mit schnellem Forechecking Druck aufzubauen, während die Haie immer wieder auf Konter lauerten.

Im zweiten Abschnitt nutzten die Löwen schließlich einen Fehler der Gäste aus. Nach einem ungenauen Aufbaupass der Kölner schnappte sich Ty Glover die Scheibe, zog entschlossen zum Tor und brachte die Frankfurter in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Der Treffer gab den Gastgebern Rückenwind, und sie übernahmen zunehmend die Kontrolle über das Spiel.

Im Schlussdrittel blieb die Partie weiter spannend. Köln drängte auf den Ausgleich, doch die Löwen verteidigten konsequent und warteten auf ihre Chancen. In der 50. Minute war es dann Dennis Lobach, der nach feiner Vorarbeit von Glover das 2:0 erzielte. Damit schien die Entscheidung gefallen, doch die Haie steckten nicht auf. Sechs Minuten vor Schluss verkürzte Gregor MacLeod auf 2:1 und sorgte für eine hitzige Schlussphase.

Die Gäste nahmen bereits 3:24 Minuten vor Ende Torhüter Felix Brückmann zugunsten eines sechste Feldspielers vom Eis, doch Frankfurt verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Großen Anteil daran hatte auch Goalie Mirko Pantkowski, der mehrere gefährliche Schüsse entschärfte und mit insgesamt 28 Paraden zum Matchwinner avancierte.

Mit dem Sieg feierten die Löwen nicht nur ihren ersten Heimerfolg der Saison, sondern auch ein perfektes Wochenende mit sechs Punkten. Für die Kölner Haie dagegen blieb nach einer engagierten Leistung nur die Enttäuschung über verpasste Chancen und einen zu späten Anschlusstreffer.

DEL
