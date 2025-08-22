Verteidiger kommt aus China

Kyle Wood komplettiert den Kader der Iserlohn Roosters

22.08.2025, 19:14 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Iserlohn Roosters haben mit der Verpflichtung des kanadischen Verteidigers Kyle Wood ihre Kaderplanungen für die kommende Saison vorerst abgeschlossen. Der zwei Meter große Rechtsschütze belegt die neunte Import-Lizenz im Kader der Sauerländer.

Der 29-Jährige wurde 2014 in der dritten Runde des NHL-Drafts von den Colorado Avalanche ausgewählt, schaffte den Sprung in die beste Liga der Welt allerdings nicht. Stattdessen absolvierte Wood 242 Partien in der AHL (109 Scorerpunkte), war mit 22 Jahren bereits Assistenzkapitän bei den San Jose Barracuda und wurde nach seiner ersten Saison ins All-Rookie-Team der AHL gewählt.

Während der Corona-Saison 2020/21 wechselte Wood dann nach Europa, genauer gesagt zu den Löwen Frankfurt. Anschließend spielte Wood in Tschechien bei Rytiri Kladno mit Eishockey-Legende Jaromir Jagr zusammen und verbrachte die letzten drei Spielzeiten beim chinesischen Club Kunlun Red Star in der interkontinentalen KHL (129 Spiele, 36 Scorerpunkte).

„Kyle bringt viele Qualitäten mit, nach denen wir bei der Besetzung der letzten Import-Stelle gesucht haben: Er hat Gardemaß, bringt in der Defensive eine große Reichweite und Körperlichkeit mit. Darüber hinaus weiß er aber auch etwas mit der Scheibe anzufangen, hat einen guten Schuss und kann im Powerplay eingesetzt werden. Wir erwarten uns von ihm in beide Richtungen einen wertvollen Einfluss auf unser Spiel“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier, der Wood in der gleichen Funktion bei den Mainstädtern bereits das erste Mal nach Europa geholt hatte.

„Ich habe mich sehr über die Möglichkeit gefreut, erneut nach Deutschland zu kommen und mich in einer Top-Liga in Europa zu beweisen. Dass ich Franz bereits aus meiner Zeit in Frankfurt kenne, hat sicherlich geholfen. Ich kann mich mit dem Plan, den er gemeinsam mit dem Club verfolgt, voll identifizieren und möchte in Iserlohn Verantwortung übernehmen“, sagt der Kanadier.