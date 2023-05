Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die intensive Suche der Verantwortlichen der Schwenninger Wild Wings nach einem Center für die Saison 2023/24 ist mit der Verpflichtung von Kyle Platzer erfolgreich abgeschlossen. Der 28-jährige Kanadier wechselt aus der finnischen Liiga an den Neckar.

Dem Draftpick der Edmonton Oilers aus dem Jahr 2013 gelangen für JYP Jyväskylä 36 Scorerpunkte (7 Tore, 29 Assists) in der abgelaufenen Spielzeit. In der Vorsaison konnte der ehemalige AHL-Spieler mit Tappara gar die Meisterschaft in Finnland gewinnen.



In der Offensive soll Kyle Platzer zukünftig in vielen Spielsituationen für das Team von Steve Walker zum Einsatz kommen. „Kyle hat diese Spielmacherfähigkeiten, die auch im Powerplay extrem wichtig sind. Gepaart mit seinem guten Abschluss und seiner Erfahrung in Europa stellt er eine echte Bereicherung für unsere Mannschaft dar“, sagt Wild-Wings-Geschäftsführer Sport Stefan Wagner über den neuen Mittelstürmer.