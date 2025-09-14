DEL kompakt am Sonntag

Kurioses Tor sorgt für Gesprächsstoff: Fischtown Pinguins drehen 0:2 in München

14.09.2025, 21:22 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Nach einem 2:1-Heimsieg ließen die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Sonntag einen 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)-Sieg in München folgen. Auf kuriose Art und Weise fiel dabei der Ausgleich zum 2:2.

So etwas passiert selten in der Deutschen Eishockey-Liga. In der 41. Minute verließ der Münchener Torhüter Matthias Niederberger bei einer 2:1-Führung und angezeigter Strafe das Eis. Ein Pass von Veit Oswald ging vom Schläger des Bremerhaveners Vladimir Eminger ins Tor. Nach der Regel hätte abgepfiffen werden müssen. Aufgrund Münchener Proteste berieten sich die Schiedsrichter nochmals, übersahen wohl, das Eminger den Puck abfälschte und entschieden auf Tor. Dies war die Schlüsselszene in dieser Partie, in der die Red Bulls durch Gabriel Fontaine und Taro Hirose 2:0 führten. Jan Urbas und Bennet Roßmy schossen nach dem 2:2 die Zwei-Tore-Führung heraus, die zum Sieg reichte. Der Anschlusstreffer von Adam Brooks kam zu spät. Somit feiern die Nordseestädter ein perfektes Wochenende.

Ein Déjà-vu-Erlebnis durchliefen die Kölner Haie in der Neuauflage der Finalserie gegen die Eisbären Berlin. Beim 3:7 (0:0, 3:3, 0:4) sah es zunächst noch positiv aus. 3:0 führte der KEC. Doch dann schlug der Meister eiskalt zu. Innerhalb von 35 Sekunden zogen sie zu Beginn des letzten Drittels von 3:3 auf 6:3 davon und lenkten das Spiel in ihre Richtung. Neben zwei Toren von Final MVP Ty Ronning, der nun 30 Spiele in Folge einen Punkt beisteuerte, trugen sich unter anderem die beiden Neuzugänge Andreas Eder und Markus Vikingstad in die Torschützenliste ein.

Auf ihren ersten Sieg in der höchsten deutschen Spielklasse müssen die Dresdner Eislöwen nach ihrer Heimpremiere warten. Mit 2:4 (1:1, 0:0, 1:3) unterlagen sie dem ERC Ingolstadt. Bis fünf Minuten vor dem Ende hielten sie nach Toren von Travis Turnbull und Emil Johansson das 2:2. Der 19-jährige Edwin Tropmann und Alex Breton bescherten dem Hauptrundensieger der letzten Saison die ersten drei Punkte.

Die Adler Mannheim haben sich in dieser Saison einiges vorgenommen. Beim 6:3 (0:2, 4:1, 2:0) in Augsburg setzten sie einen Statement-Sieg. Justin Schütz mit seinem bereits dritten Tor, Anthony Greco mit zwei Toren sowie Marc Michaelis und Leon Gawanke mit drei Vorlagen stachen heraus. Für den AEV traf Alexander Blank doppelt.

Durch einen 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)-Erfolg gegen die Nürnberg Ice Tigers grüßen die Grizzlys Wolfsburg auch am zweiten Spieltag von der Tabellenspitze. Wie bereits beim 9:1 am Freitag schnürte Matt Choupani einen Doppelpack. Sein Teamkollege Julian Chrobot netzte ebenfalls zweimal. Nürnberg konnte nach einer 2:1 Führung am Ende nur noch auf 3:5 verkürzen.

Die ersten Überstunden der Saison absolvierten die Iserlohn Roosters und die Schwenninger Wild Wings. Nach zweimaliger Führung der Sauerländer durch Julian Napravnik und Christian Thomas, kamen die Wild Wings durch Tyson Spink und Philip Feist zurück. Im Penaltyschießen markierte Tyson Spink den Siegtreffer zum 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0).

Im Abendspiel gewannen die Straubing Tigers ihr Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Eine Spieldauerdisziplinarstrafe in der 36 Minute gegen den Frankfurter Chris Wilkie führte nach dem 0:1 durch Michael Joyeux zur Wende. 23 Sekunden benötigten Justin Scott und Tim Fleischer um das Blatt zu wenden.