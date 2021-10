Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vier Spiele fanden am Sonntag angesichts der diversen Spielabsagen aufgrund verhängter Quarantänen in der Deutschen Eishockey-Liga statt. Da der Punkteschnitt auch in dieser Saison gilt, bleibt die nach Spielen recht „schiefe“ Tabelle weiterhin vergleichbar. Die Adler Mannheim führen die Liga nach dem Wochenende an – vor dem pausierenden EHC Red Bull München, der erst elf Partien absolviert hat, während vier Teams sogar schon 15 Mal auf dem Eis standen.

Wichtig war der 4:1-Sieg der Straubing Tigers im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze gegen die Bietigheim Steelers. Die Krefeld Pinguine feierten zwar ihren 85. Gründungstag – natürlich für den ursprünglichen KEV 1936 – aber keinen Punktgewinn. Und das obwohl das Team vom Niederrhein beim 2:3 gegen Mannheim eine starke Vorstellung bot. Die Schwenninger Wild Wings, aktuell das Tabellenschlusslicht, konnten sich bei der 2:3-Penalty-Niederlage gegen Bremerhaven über einen Punktgewinn freuen. Die Grizzlys Wolfsburg unterlagen dem ERC Ingolstadt mit 2:4.

Die Spiele am Sonntag:

Straubing Tigers – Bietigheim Steelers 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Tore: Straubing: Akeson, Eder, St. Denis, Balisy – Bietigheim : McKnight.

Krefeld Pinguine – Adler Mannheim 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Tore: Krefeld: Lucenius, Lessio – Mannheim: Wohlgemuth, Lehtivuori, Bast.

Schwenninger Wild Wings – Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1) n.P.

Tore: Schwenningen: Karachun, Pfaffengut – Bremerhaven: Urbas (2), Jeglic.

Grizzlys Wolfsburg – ERC Ingolstadt 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Tore: Wolfsburg: DeSousa, Rech – Ingolstadt: Defazio (2), Feser, Aubry.