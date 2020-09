Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Krefeld Pinguine verpflichten den 30-jährigen Verteidiger Wade Bergman. Der Deutsch-Kanadier lernte in seiner Geburtsstadt Calgary das Eishockeyspielen und spielte für verschiedene Vereine in unterschiedlichen Nachwuchsligen.

Nach vier Jahren und einem Meistertitel im Team der University of Minnesota-Duluth wechselte Bergman nach Skandinavien und spielte dort bis 2016 in den ersten Ligen von Schweden, Norwegen und Dänemark. Die letzten vier Jahre verbrachte er in der DEL mit jeweils zwei Spielzeiten in Bremerhaven und Wolfsburg. In dieser Zeit kommt der Verteidiger auf 219 Spiele und 90 Scorerpunkte auf deutschem Eis.