​Verteidiger Philipp Mass bleibt zwei weitere Jahre bei den Krefeld Pinguinen. Der 21-Jährige war in der vergangenen Saison von den RB Hockey Juniors aus der Alps Hockey League an die Westparkstraße gewechselt. Bis zum Saisonende kam er 29 Mal bei den Pinguinen zum Einsatz und erreichte in 29 Spielen vier Vorlagen.

Dank seiner konstanten Leistungen hat sich Philipp Mass in dieser Saison einen Stammplatz bei den Pinguinen erspielt. Beim Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt Anfang Dezember konnte der 1,84 Meter große Linksschütze sein erstes DEL-Tor erzielen und kommt bis heute auf insgesamt 33 Saisonspiele.

Geschäftsführer Sergey Saveljev: „Philipp hat in seiner Zeit bei uns eine gute Entwicklung gezeigt und wir sind davon überzeugt, dass er sich noch weiter verbessern wird. Er ist ein Teil des jungen Kerns, den wir hier in Krefeld für die Zukunft aufbauen und langfristig binden wollen. Seine Vertragsverlängerung ist also nur der Anfang. Wir wollen uns zeitnah auch die Dienste anderer Schlüsselspieler über die Saison hinaus sichern.“