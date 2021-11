Die DEL am Freitag

​Der Freitagabend war in der Deutschen Eishockey-Liga für einige überraschende Ergebnisse reserviert.

So ergatterten die Bietigheim Steelers, die sogar 2:0 führten, bei der 4:5-Penaltyniederlage gegen die Eisbären Berlin einen Punkt. Die Krefeld Pinguine holten gar zwei Zähler – ebenfalls nach Schusswettbewerb – beim 5:4-Sieg in München. Und die Fischtown Pinguins Bremerhaven holten alle drei Punkte gegen die Adler Mannheim, die freilich nach wie vor personell gebeutelt sind.



Derweil setzen die Schwenninger Wild Wings ihren Aufwärtstrend fort und gewannen nach 0:2-Rüxkstand ebenfalls nach Penaltys mit 3:2 in Nürnberg. Die Düsseldorfer EG gewinnt verdient mit 3:2 gegen den ERC Ingolstadt, weil Hendrik Hane im Tor stark spielte und die Panther erst im Schlussdrittel aufwachten. Schon am Donnerstag siegten die Kölner Haie mit 3:1 gegen Wolfsburg. Der KEC robbt sich damit immer mehr an die ersten vier Plätze ran.

Die Spiele am Donnerstag und Freitag:

Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Tore: Köln: Marcel Müller, Edwards, Howden – Wolfsburg: Enlund.

Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Tore: Düsseldorf: Ehl, Eder, O’Donnell – Ingolstadt: DeFazio (2).

Bietigheim Steelers – Eisbären Berlin 4:5 (2:2, 0:1, 2:1, 0:1) n.P.

Tore: Bietigheim: Sheen (2), Ranford, Stretch – Berlin: Rossmy, Noebels, Pföderl, Müller, White.

EHC Red Bull München – Krefeld Pinguine 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1) n.P.

Tore: München: Kastner, Varejcka, Ortega – Krefeld: Bergström (2), Lessio, Jensen.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Adler Mannheim 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Tore: Bremerhaven: Uher, Jeglic, Bruggisser, Andersen – Mannheim: Larkin, Bergmann, Eisenschmid.

Nürnberg Ice Tigers – Schwenninger Wild Wings 2:3 (0:0, 2:0, 0:2, 0:1) n.P.

Tore: Nürnberg: Schmölz, Brown – Schwenningen: Turnbull, Görtz, Karachun.