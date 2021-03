Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach den Vertragsverlängerungen von Alex Blank, Laurin Braun und Leon Niederberge, konnten sich die Krefeld Pinguine nun mit einem weiteren Spieler auf ein fortlaufendes Engagement einigen.

Mirko Sacher erhält einen Zweijahresvertrag und ist damit der erste Verteidiger des aktuellen Kaders mit auslaufendem Vertrag, den die Pinguine über die Saison 20/21 hinaus an sich binden.

In seiner ersten Spielzeit in Krefeld kommt der gebürtige Freiburger bis dato auf 16 Einsätze (3 Vorlagen), in seiner Karriere stand der 29-Jährige bereits 231 Mal (14 Tore, 38 Vorlagen) in der DEL auf dem Eis. Darüber hinaus spielte der 1,80 Meter große Rechtsschütze insgesamt 331 Mal für seinen Heimatverein Freiburg, Schwenningen sowie Dresden in der zweiten Liga.