​Noch vor ein paar Wochen wäre es ein Derby der guten Laune gewesen, das am Sonntag um 14 Uhr in Köln ansteht. Während die Düsseldorfer EG am Donnerstag immerhin nach acht Niederlagen in Folge in der Deutschen Eishockey-Liga mal wieder gewonnen hat, verlieren die Kölner Haie am Freitag mit 1:3 in Krefeld. Es ist derzeit holprig am Rheinufer.

Am Donnerstag sah es 20 Minuten lang auch für die DEG nicht gut aus. Völlig verdient lagen die Rot-Gelben mit 0:2 zurück, drehten die Partie aber mit vier Toren im Mittelabschnitt und waren fortan das bessere Team. Bemerkenswert: die Tore zum 1:2 und 2:2 fielen dabei innerhalb von nur sieben (!) Sekunden. Der KEC dagegen hatte am Freitagabend schon nach 21 Sekunden sein Pulver verschossen – denn mehr als das frühe 1:0 gelang nicht. In der zehnten Minute gelang der Ausgleich – das entscheidende 2:1 markierten die Krefelder zur Spielmitte, die kurz vor dem Ende mit einem Empty-Net-Goal alles klarmachten.



Die Eisbären Berlin stehen nach wie vor an der Spitze – sowohl nach dem Punktequotienten als auch nach absoluten Punkten. Daran änderten auch die 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen den EHC Red Bull München nichts. Allzu lang mussten beide Teams übrigens nicht nachsitzen: Die Gäste trafen bereits nach 17 Sekunden in der Overtime.

Deutlich machten es die Straubing Tigers beim 5:1-Sieg gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Nur Straubings Goalie Sebastian Vogl wird nicht ganz so gut gelaunt gewesen sein – sein möglicher Shutout war erst 39 Sekunden vor dem Ende dahin. Die Augsburger Panther lagen zwar gegen die Bietigheim Steelers mit 0:1 hinten, gewannen letztlich aber mit 3:1.

Die Spiele am Donnerstag und Freitag:

Düsseldorfer EG – Nürnberg Ice Tigers 5:4 (0:2, 4:0, 1:2)

Tore: Düsseldorf: O’Donnell, Eder, MacAulay, Olson, Fischbuch – Nürnberg: MacLeod, Schmölz, Stoa, Weber.

Krefeld Pinguine – Kölner Haie 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Tore: Krefeld: Sabolic (2), Bergström – Köln: Sill.

Eisbären Berlin – EHC Red Bull München 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1) n.V.

Tore: Berlin: Fiore, White – München: Varejcka, Smith, Street.

Straubing Tigers – Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Tore: Straubing: Akeson (2), Connolly, Schönberger, Leier – Bremerhaven: Jeglic.

Augsburger Panther – Bietigheim Steelers 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Tore: Augsburg: Stieler, Puempel, LeBlanc – Bietigheim: McKnight.