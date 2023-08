Testspiele am Freitag

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach und nach erwacht der Eishockeysport aus seinem Sommerschlaf – und das so richtig. Die Testspielphase nimmt Fahrt auf.

In Straubing geht der mittlerweile traditionelle Gäuboden-Volksfestcup über die Bühne. Dabei gewannen die gastgebenden Tigers mit 6:4 (1:2, 4:0, 1:2) gegen die Nürnberg Ice Tigers, nachdem die Hausherren schon mit 0:2 zurücklegen hatten. Die Franken kamen in der Schlussphase noch einmal heran, doch Straubing macht den Sack schließlich zu. Joshua Samanski, Marcel Müller (je 2), Philip Samuelsson und Mike Connolly waren für die Tigers erfolgreich; die Nürnberger Tore erzielten Ryan Stoa, Charlie Gerard, Evan Barratt und Roman Kechter. Im zweiten Halbfinale unterlag der ERC Ingolstadt trotz einer 5:4-Führung in der 37. Minute noch mit 5:8 (2:3, 3:2, 0:3) gegen den HC Lugano. Es trafen Maury Edwards, Frederik Storm, Wayne Simpson, Leon Hüttl und Mirko Höfflin.



In der Liga müssen die Krefeld Pinguine derzeit auf Derbys gegen die rheinischen Nachbarn verzichten, dafür gab es nun beim Seidenstadt-Cup einen 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung gegen die Düsseldorfer EG. Brendan O’Donnell brachte die Gäste zunächst in Führung, dann aber glich Josh MacDonald in der 58. Minute für Krefeld aus. Comeback-Star Christian Ehrhoff gab die Vorlage zum Siegtreffer. Zwölf Sekunden vor dem Ende der Overtime erzielte MacDonald schließlich auch den Siegtreffer. Heute stehen sich bei diesem Turnier die Fischtown Pinguins Bremerhaven und Slovan Bratislava gegenüber.

Beim Dolomiten-Cup in Neumarkt gewann der HC Davos mit 3:1 gegen Rögle BK. Das zweite Halbfinale dieses Turniers in Südtirol bestreiten heute die Augsburger Panther und Dynamo Pardubice.

Die Kölner Haie gewannen ihr Vorbereitungsspiel im Haie-Trainingszentrum gegen die Rouen Dragons mit 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Louis-Marc Aubry, Carter Proft und Jason Bast waren für den KEC erfolgreich. Die Domstädter und der französische Meister hatten sich darauf verständigt, dennoch eine Overtime zu spielen, die torlos blieb. Außerdem gab es ein Penaltyschießen, das die Franzosen mit 2:1 für sich entschieden.

Weitere Ergebnisse: HC Pustertal – EHC Freiburg 6:2, Pioneers Vorarlberg – Ravensburg Towerstars 3:1, Banik Sokolov – Eisbären Regensburg 2:1.