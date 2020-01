Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kölner Haie haben Justin Fontaine unter Vertrag genommen. Der 32-jährige Kanadier wechselt als „Free Agent“ an den Rhein, um fortan die Offensive des achtmaligen Deutschen Meisters zu verstärken.

„Justin ist ein sehr erfahrener Stürmer, von dem wir uns positive Impulse für unsere Mannschaft sowie zusätzliche Torgefahr erwarten“, begründet KEC-Sportdirektor Mark Mahon den Transfer.

Drei Jahre lang gehörte Fontaine in der NHL-Organisation der Minnesota Wild zum Stammpersonal. In 216 NHL-Spielen erzielte der Rechtsschütze 29 Tore und bereitete 43 weitere vor. In der American Hockey League erreichte der Flügelspieler aus Bonnyville (Alberta) einen Punkteschnitt von 0,76.

Zur Saison 2017/18 wechselte Fontaine von Nordamerika zum KHL-Club Dinamo Minsk. Zuletzt spielte der 1,78 Meter große und 79 Kilogramm schwere Stürmer für Kunlun Red Star in der KHL. Dank seines harten, platzierten Schusses war Fontaine bei seinen bisherigen Stationen fester Bestandteil das Überzahlspiels.

Bei den Kölner Haien erhält Justin Fontaine einen Vertrag bis zum Saisonende und wird künftig mit der Rückennummer 41 auflaufen. Der Neuzugang wird – einem erfolgreichen Medizincheck vorausgesetzt – aller Voraussicht nach am kommenden Dienstag gegen die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg erstmals im Kader stehen.