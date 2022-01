Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es wäre das DEL Winter Game gewesen – doch statt wie 2019 vor rund 47.000 Fans zu spielen, waren keine Fans in der Kölner Lanxess-Arena, was aus Sicht der Haie auch besser war. Denn der KEC erwischte keinen besonders guten Tag und unterlag den Adlern Mannheim mit 1:5. Erst in der 57. Minute gelang den Domstädtern der Ehrentreffer. Schon morgen muss Köln gegen Bremerhaven wieder ran.

Derweil sind in Berlin Zuschauer erlaubt. Doch die 2000 Fans in Berlin sahen eine 4:5-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Aufsteiger Bietigheim Steelers. Dabei lag der Tabellenführer schon mit 3:1 vorne, ehe Bietigheim dreimal in Folge erfolgreich war. Die Eisbären retteten sich zwar in die Overtime. Doch nach torlosen fünf Minuten entschied Steeler C.J. Stretch die Partie im Schusswettbewerb.



Für den EHC Red Bull München geht das neue Jahr nicht gut los: Die Grizzlys Wolfsburg feierten vor zumindest 500 Fans ein 4:3 nach Penaltyschießen. Dreimal lagen die Niedersachsen in Front, dreimal glich München aus. Und auch das Duell zwischen den Augsburger Panthern und dem ERC Ingolstadt ging über die maximale Distanz. Zweimal lagen die Schwaben vorne, zweimal glichen die Gäste im Panther-Duell aus. Im Penaltyschießen entschied die Michael Clarke die Partie zum 3:2 für Augsburg.

Auch das Abendspiel steuerte zwei Drittel lang auf eine Zugabe hin, doch hinten heraus setzten sich die Schwenninger Wild Wings in Nürnberg durch und gewannen mit 6:3. Wie schon gemeldet ist das Spiel zwischen den Iserlohn Roosters und den Straubing Tigers coronabedingt abgesagt worden.

Die Spiele am Sonntag:

Kölner Haie – Adler Mannheim 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Tore: Köln: Kammerer – Mannheim: Eisenschmid, Bast, Wohlgemuth, Dawes, Tosto.

Eisbären Berlin – Bietigheim Steelers 4:5 (0:1, 3:0, 1:3, 0:1) n.P.

Tore: Berlin: Zengerle, Pföderl (je 2) – Bietigheim: Stretch, Sheen (je 2), Braun.

Grizzlys Wolfsburg – EHC Red Bull München 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) n.P.

Tore: Wolfsburg: Gaudet, Rech, Archibald, Festerling – München: Smith, Boyle, Parkes.

Augsburger Panther – ERC Ingolstadt 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) n.P.

Tore: Augsburg: Clarke (2), Payerl – Ingolstadt: Simpson, Marshall.

Nürnberg Ice Tigers – Schwenninger Wild Wings 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Tore: Nürnberg: Jahnke, Fleischer, Schmölz – Schwenningen: Turnbull, Pollock, Olimb, Huß, Tylor Spink, Karachun.