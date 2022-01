Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bei den Kölner Haien läuft derzeit nicht viel zusammen. Im Heimderby gegen die Düsseldorfer EG gelang beim 0:3 nicht einmal ein Torerfolg. KEC-Trainer Uwe Krupp war übrigens nicht dabei – er fiel aufgrund eines positiven Coronatests aus. Am Ende war es ein verdienter Erfolg der Gäste. In einer Woche steht bereits das nächste Derby – dann in Düsseldorf – an.

Im Rheinland blieben die Rot-Gelben die einzigen mit guter Laune, denn der EHC Red Bull München gewann deutlich mit 5:1 gegen die Krefeld Pinguine. Derweil verloren auch die norddeutschen Pinguine aus Bremerhaven mit 2:5 gegen die Grizzlys Wolfsburg, die mit drei Toren im Mittelabschnitt den Grundstein zum Erfolg legten. Die Schwenninger Wild Wings liegen zwar nach Punkten, nicht aber angesichts des entscheidenden Punktquotienten vor den Augsburger Panthern. Doch der SERC robbte sich mit dem 3:0-Sieg im direkten Duell nun auch in diesem Wert sehr nach an die Schwaben heran. Im Spitzenspiel setzten sich die Adler Mannheim mit 3:2 gegen die Eisbären Berlin durch. Die Gastgeber führten nach 20 Minuten mit 3:0, doch Berlin stellte 50 Sekunden vor Ende den Anschluss her – mehr gelang dem Spitzenreiter aber nicht mehr. Außerdem unterlagen die Bietigheim Steelers den Straubing Tigers mit 2:6.



Die Tigers stehen als Siebter knapp hinter dem Sechsten aus Bremerhaven, währen die rheinischen Rivalen aus Düsseldorf und Köln auf den Rängen neun und zehn liegen – noch mit ausreichend Vorsprung auf die Nicht-Play-off-Plätze. Bietigheim und Iserlohn nehmen die beiden letzten Plätze ein.

Die Spiele am Sonntag:

Kölner Haie – Düsseldorfer EG 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Tore: Düsseldorf: O’Donnell, Eder, MacAulay.

EHC Red Bull München – Krefeld Pinguine 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Tore: München: Parkes (2), Smith, Schütz, Gogulla – Krefeld: Sabolic.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Grizzlys Wolfsburg 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)

Tore: Bremerhaven: Mauermann, Andersen – Wolfsburg: Fauser, Archibald, Mingoia, Murray, Gaudet.

Schwenninger Wild Wings – Augsburger Panther 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Tore: Schwenningen: Pollock (2), Pfaffengut.

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Tore: Mannheim: Larkin, Krämmer, Wohlgemuth – Berlin: Byron, White.

Bietigheim Steelers – Straubing Tigers 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)

Tore: Bietigheim: Randord, Sheen – Straubing: Brandt, Mouillierat, St. Denis, Scheid, Akeson, Kohl.