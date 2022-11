Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kölner Haie stellen weitere Weichen für die Zukunft: Maximilian Kammerer und Maximilian Glötzl haben ihren Vertrag mit den Haien um zwei weitere Jahre verlängert.

In aktuell 288 Partien in der DEL konnte Maximilian Kammerer 156 Scorerpunkte erzielen. Der Angreifer spielt seit anderthalb Jahren bei den Haien. Zuvor war er unter anderem in Düsseldorf und Hershey (AHL) aktiv. In seiner ersten Saison beim KEC steuerte Kammerer 25 Scorerpunkte zum Erreichen der Playoffs bei. Aktuell ist der Stürmer Top-Scorer des KEC. 19 Scorerpunkte (acht Tore, elf Vorlagen) konnte der 26-Jährige in dieser Saison bereits erzielen. Zwischenzeitlich hatte er in neun aufeinanderfolgenden Spielen immer gepunktet. Folgerichtig wurde Kammerer auch von Bundestrainer Toni Söderholm für den aktuellen Deutschland Cup nominiert.



„Maxi hat bei uns in den vergangenen anderthalb Jahren eine super Entwicklung genommen. Er spielt eine sehr starke Saison und ist ein fester Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre mit ihm“, sagt Haie-Cheftrainer Uwe Krupp zur Vertragsverlängerung.

Maximilian Glötzl ist bereits seit der Saison 2016/17 in Köln aktiv. Nach drei Jahren bei den Junghaien debütierte der heute 20-Jährige im September 2019 in der PENNY DEL. Neben seinen Einsätzen bei den Haien zählte der Verteidiger ab der U16 zum festen Kader der deutschen Nationalmannschaft. Bei der vergangenen U20-WM führte er die deutsche Mannschaft als Kapitän an. Mittlerweile hat Glötzl 49 Einsätze in der DEL absolviert. In der aktuellen Saison stand er bei allen Ligaspielen mit den Haien auf dem Eis.

„Max ist ein junger deutscher Verteidiger, der gute Voraussetzungen mitbringt. Er zeigt in dieser Saison, dass er eine Rolle in unserer Mannschaft spielen kann. Wir wollen in den nächsten Jahren seine Entwicklung weiter anschieben“, so Uwe Krupp zur Vertragsverlängerung des Verteidigers.