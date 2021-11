Lesedauer: ca. 1 Minute

​Für die Kölner Haie und die Nürnberg Ice Tigers lief es zuletzt ordentlich in der Deutschen Eishockey-Liga. Doch die Erfolgsserien endeten am Sonntag. Während der KEC in Straubing verlor, musste sich Nürnberg auswärts den Adlern Mannheim geschlagen geben.

Die weiterhin arg dezimierte Düsseldorfer EG musste am ersten Wochenende nach der Quarantäne in Bremerhaven dem kleinen Kader Tribut zollen und verlor nach zwei späten Gegentoren mit 1:4. Am kommenden Wochenende pausiert die DEL aufgrund des Deutschland-Cups in Krefeld.



So liefen die Spiele am Sonntag in der DEL:

Grizzlys Wolfsburg – Bietigheim Steelers 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)

Tore: Wolfsburg: DeSousa, Mingoia, Nijenhuis – Bietigheim: Jasper, Braun.

Straubing Tigers – Kölner Haie 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Tore: Straubing: Brunnhuber, Leier, Schönberger, Mulock – Köln: Sill, Uvira.

Adler Mannheim – Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) n.P.

Tore: Mannheim: Desjardins, Larkin, Rendulic – Nürnberg: Stoa (2).

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Düsseldorfer EG 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Tore: Bremerhaven: Verlic, McGinn, Andersen, Bruggisser – Düsseldorf: O’Donnell.

Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Tore: Augsburg: Trevelyan, Puempel, Clarke, McClure – Schwenningen: Robak, Turnbull.

ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Tore: Ingolstadt: Koch, Flaake, Bourque, Pietta, Stachowiak – Berlin: Ellis, Veilleux.

Iserlohn Roosters – EHC Red Bull München 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Tore: Iserlohn: Ziegler, Broda, Ankert – München: Street, Parkes (je 2), Gogulla, Smith.