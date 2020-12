Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das Testspielprogramm für die Teams der Deutschen Eishockey-Liga ist komplett. Nachdem die vier bayrischen Teams, die nicht am Magenta-Sport-Cup teilnehmen, eine Testspielserie bekanntgegeben haben, für die die Mannschaften jeweils Livestreams planen, haben sich nun auch die Kölner Haie und die Iserlohn Roosters als verbleibende Teams auf zwei Vorbereitungsspiele geeinigt.

Am Samstag, 5. Dezember, um 16 Uhr stehen sich der KEC und die Sauerländer im Haie-Trainingszentrum gegenüber. Das Rückspiel findet am Freitag, 11. Dezember, um 19 Uhr in Iserlohn statt. Zu beiden Spielen sind – wie coronabedingt derzeit überall – keine Spiele zugelassen, doch sowohl die Haie als auch die Roosters sind bemüht, auch für diese Spiele Livestreams anzubieten.

Damit fällt die diesjährige DEL-Vorbereitung bemerkenswert unterschiedlich aus. Während der EHC Red Bull München schon seit September testet und im Vorfeld des Magenta-Sport-Cups satte zehn (!) Testspiele absolviert hat – die Eisbären Berlin testeten fünfmal, die Grizzyls Wolfsburg einmal – üben neben den Kölner Haien und den Iserlohn Roosters auch die Nürnberg Ice Tigers nur zweimal.

Hier sind alle Testspieltermine der DEL-Mannschaften, die nicht am Magenta-Sport-Cup teilnehmen in der Übersicht:

Freitag, 04.12.2020, 17:00 Uhr: ERC Ingolstadt – Straubing Tigers

Samstag, 05.12.2020, 16:00 Uhr: Kölner Haie – Iserlohn Roosters

Sonntag, 06.12.2020, 14:00 Uhr: Straubing Tigers – ERC Ingolstadt

Dienstag, 08.12.2020, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Straubing Tigers

Freitag, 11.12.2020, 19:00 Uhr: Iserlohn Roosters – Kölner Haie

Freitag, 11.12.2020, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – ERC Ingolstadt

Sonntag, 13.12.2020, 14:00 Uhr: ERC Ingolstadt – Augsburger Panther

Sonntag, 13.12.2020, 15:00 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Straubing Tigers

Mittwoch, 16.12.2020, 19:30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther

Dies sind die Ergebnisse der DEL-Testspiele, die vor dem Magenta-Sport-Cup stattgefunden haben:

06.09.2020: SC Bern – EHC Red Bull München 3:5

11.09.2020: EC Red Bull Salzburg – EHC Red Bull München 1:3

13.09.2020: EC Red Bull Salzburg – EHC Red Bull München 5:2

19.09.2020: EHC Red Bull München – Vienna Capitals 2:1 (in Kitzbühel)

20.09.2020: EHC Red Bull München – Klagenfurter AC 1:2 (in Kitzbühel)

25.09.2020: Eispiraten Crimmitschau – Grizzlys Wolfsburg 1:6

03.10.2020: EHC Red Bull München – Lausitzer Füchse 9:2 (in Dresden)

04.10.2020: Dresdner Eislöwen – EHC Red Bull München 2:5

11.10.2020: Lausitzer Füchse – Eisbären Berlin 1:4

17.10.2020: Eisbären Berlin – EHC Red Bull München 2:3

18.10.2020: Eisbären Berlin – EHC Red Bull München 1:0

30.10.2020: Löwen Frankfurt – EHC Red Bull München 0:4

30.10.2020: Kassel Huskies – Eisbären Berlin 1:3

31.10.2020: EC Bad Nauheim – Eisbären Berlin 4:3 n.P.