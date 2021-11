DEL am Dienstag

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zweimal standen die Gästeteams in den vier Dienstagspielen der Deutschen Eishockey-Liga vor einem Auswärtssieg. Doch weder die Schwenninger Wild Wings, die mit 3:1 in Köln führten, noch die Straubing Tigers, die mit 4:2 in Berlin vorne lagen, konnten das Ganze ins Ziel bringen. Immerhin gelang den Wild Wings ein Punktgewinn.

Deutlicher fielen die 5:2-Siege der Grizzlys Wolfsburg in Krefeld sowie des ERC Ingolstadt gegen die Augsburger Panther aus.



Am Mittwoch stehen diese Partien auf dem Programm: Adler Mannheim – Iserlohn Roosters, Bietigheim Steelers – Nürnberg Ice Tigers, Fischtown Pinguins – EHC Red Bull München.

Die Spiele am Dienstag:

Krefeld Pinguine – Grizzlys Wolfsburg 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)

Tore: Krefeld: Lessio, Bergström – Wolfsburg: DeSousa (2), Archibald, Fauser, Bittner.

ERC Ingolstadt – Augsburger Panther 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Tore: Ingolstadt: Simpson (3), Storm (2) – Augsburg: Lamb, Puempel.

Eisbären Berlin – Straubing Tigers 5:4 (1:3, 3:1, 1:0)

Tore: Berlin: Clark, Nielsen, Boychuk, Fiore, Wissmann – Straubing: Eder, Samanski, Connolly, Schopper.

Kölner Haie – Schwenninger Wild Wings 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) n.P.

Tore: Köln: Thuresson (3), Ferraro – Schwenningen: Spink, Spornberger, Pfaffengut.