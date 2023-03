Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga ist eingeläutet. Die Play-Offs werden wieder im Modus Best-of-Seven gespielt, also das Team, das zuerst vier Spiele gewonnen hat, gewinnt auch die Serie und außerdem wird so lange Verlängerung gespielt, bis ein Tor fällt.

Die Straubing Tigers sind in der Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg durch einen 5:3-Sieg mit 1:0 in Führung gegangen, mussten sich aber strecken. Im ersten Drittel gab es lediglich einen Treffer, den die Gastgeber durch Mike Connolly zum 1:0 in Unterzahl verbuchten. Dann kippte zunächst im zweiten Drittel das Geschehen, denn die Grizzlys Wolfsburg schlugen zweimal (1:1 Jordan Murray und 1:2 Fabio Pfohl) zurück, mussten dann zwei Gegentreffer in Folge hinnehmen. Die Torschützen für die Gastgeber waren Jason Akeson mit dem 2:2 und zum 3:2-Führungstreffer netzte JC Lipon ein. Trotzdem gelang den Gästen noch der 3:3-Ausgleich durch Björn Krupp. Zwei Tore gelangen den Tigers im dritten Drittel: Zunächst traf Brandon Manning zur entscheidenden 4:3-Führung, dem dann Marcel Brandt schließlich noch den 5:3-Siegtreffer folgen ließ. Die Grizzlys haben am Freitag in eigener Halle die Chance zum Serienausgleich.



Die Adler Mannheim erlebten beim 0:4 einen Fehlstart in die Serie gegen die Kölner Haie. Die Gastgeber präsentierten sich nicht in Play-Off-Form und zeigten teilweise negative Ansätze wie in der Hauptrunde, der Tabellendritte fand überhaupt nicht in den Flow und scheiterte mit allen Abschlussversuchen an Gäste-Goalie Mirko Pantkowski. Er durfte sich nach dem Spiel über sein persönliches Erfolgserlebnis, seinen Shutout freuen. Seine Mannschaftskollegen leisteten mit vier Treffern ihren Beitrag zum Sieg. David McIntyre im ersten Abschnitt war in Überzahl erfolgreich zum 0:1, der zweite Abschnitt war dann spielentscheidend mit den Toren zum 0:2 durch Andreas Thuresson und fast eine Minute später markierte Carter Proft das 0:3 aus Adler-Sicht. Unmut machte sich breit auf den Rängen und die Adler hatten auch noch das 0:4 kassieren müssen. Torschütze für die Haie war erneut McIntyre. Zu Beginn des dritten Abschnitts gab es einen Torwartwechsel beim MERC: Felix Brückmann musste Platz machen für Arno Tiefensee. Der KEC spielte souverän zu Ende und kann am Freitag bereits den nächsten Sieg folgen lassen.

Straubing Tigers – Grizzlys Wolfsburg 5:3 (Serienstand: 1:0)

Adler Mannheim – Kölner Haie 0:4 (Serienstand: 0:1)