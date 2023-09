Lesedauer: ca. 1 Minute

​Alle Spiele am Freitag, dem ersten Spieltag der 30. Saison in der Deutschen Eishockey-Liga, endeten mit einem Tor Unterschied. Mit einer Ausnahme: Die Kölner Haie kamen zu einem deutlichen 5:1-Sieg gegen die Nürnberg Ice Tigers. Und das vor 18.374 Zuschauern!

Und sofern sie es mit den Domstädtern hielten, kamen die Fans in der zwölften beziehungsweise 13. Minute nicht mehr aus dem Jubeln heraus. Justin Schütz brachte den KEC in Führung und ganze sieben Sekunden später erhöhte Gregor MacLeod auf 2:0. Bereits nach 40 Minuten war das Spiel entschieden, nachdem Louis-Marc Aubry und zweimal Alexandre Grenier auf 5:0 gestellt hatten. Den fränkischen Ehrentreffer erzielte Daniel Schmölz im Schlussabschnitt zum 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)-Endstand.



Die Eisbären Berlin sind gut aus den Startlöchern gekommen – obwohl der ERC Ingolstadt zunächst durch Wojciech Stachowiak in Führung gegangen war. Marcel Noebels glich die Partie aus, die auch nach 60 Minuten und nach 65 Minuten remis stand. Im Penaltyschießen verwandelte Blaine Byron den entscheidenden Versuch zum 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)-Sieg der Hauptstädter.

Die Iserlohn Roosters haben die Partie bei den Löwen Frankfurt mit 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) für sich entschieden. Die Gäste aus dem Sauerland legten im ersten Drittel eine Zwei-Tore-Führung durch Emil Quaas und Colin Ugbekile vor. Die Hessen egalisierten die Partie zwar im Schlussdrittel durch Cameron Brace und Chad Nehring, doch Andrew LeBlanc traf gute sechs Minuten vor dem Ende zum Iserlohner Sieg.

Spannend war es auch beim 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung der Straubing Tigers daheim gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Zweimal lagen die Gäste aus dem Norden, die ihre Torschützen in Ziga Jeglic, Markus Vikingstad und Phillip Bruggisser hatten, vorne. Doch Marcel Müller, Tyler Sheehy und Marcel Brandt schickten die Partie schließlich in die Overtime, in der Philip Samuelsson in der 63. Minute mit dem Siegtreffer für die Niederbayern zur Stelle war.

Ein Ausrufezeichen setzten die Schwenninger Wild Wings mit ihrem 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)-Auftaktsieg nach Penaltyschießen gegen die Adler Mannheim. Die favorisierten Gäste trafen durch Fabrizio Pilu zum 1:0, doch Sebastian Uvira glich schon in der 15. Minute aus. Dabei blieb es. Im Schusswettbewerb sorgte Max Görtz für den Schwenninger Sieg.

Die Grizzlys Wolfsburg lagen gegen die Augsburger Panther mit 3:0 und 4:1 vorne, ehe es doch noch spannend wurde. Julian Chrobot, Björn Krupp, Spencer Machacek und Ryan O’Connor hatten bei einem Gegentor von Jere Karjalainen für die Niedersachsen getroffen. Niklas Andersen brachte die Schwaben in der 52. Minute auf 2:4 heran. Die Panther blieben dran, doch letztlich kam der Anschlusstreffer von Last-Minute-Neuzugang Otso Rantakari neun Sekunden vor dem Ende zu spät, sodass Wolfsburg die Punkte beim 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)-Sieg behielt.