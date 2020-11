Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der KEC hat einen Kraftakt hinter sich, kann aber bekanntgeben: Die Kölner Haie sind bereit für die Teilnahme an der DEL-Saison 2020/21.

„Wir haben sehr hart dafür gekämpft und spüren heute große Erleichterung und tiefe Dankbarkeit“, so Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. „Dem Schritt, in den Ligabetrieb starten zu können, liegt eine große Gemeinschaftsleistung zugrunde.“

Aufgrund des aktuellen Zuschauerverbots verlieren die Haie nach eigenen Angaben rund 80 Prozent ihrer Einnahmen. Dennoch sei es in den letzten Wochen gelungen, ein tragfähiges Konzept für einen verantwortungsvollen Start in den Ligabetrieb zu erstellen. „Wir haben viel Rückhalt, Solidarität und Mithilfe erfahren: Durch unsere Gesellschafter – allen voran Frank Gotthardt – unsere Fans und unsere Partner. Der Gehaltsverzicht unserer Spieler ist in diesem Zusammenhang ebenfalls von elementarer Bedeutung“, so Walter.

Eine weitere wichtige Säule des Haie-Konzepts ist die Immerwigger-Aktion. Mit dem Erwerb symbolischer Tickets, Shirts und Pucks haben die Fans und Freunde des Clubs einen entscheidenden Anteil daran, dass der KEC den Start in eine Spielzeit mit ungewissen Rahmenbedingungen überhaupt wagen kann. „Es braucht weiterhin große Kraftanstrengung und Unterstützung von vielen Seiten. Denn diese Saison, unter diesen schwierigen Bedingungen, bleibt eine riesige Herausforderung“, so Walter.