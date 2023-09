Die DEL am Freitag

​Besser hätte der Saisonstart für die Kölner Haie nicht verlaufen können. Drei Spiele, als einziges Team neun Punkte, damit weiterhin die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga. Und die verdiente sich der KEC durch einen 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)-Erfolg beim Deutschen Meister EHC Red Bull München.

Die Münchner gingen zunächst durch ein Powerplay-Tor von Benjamin Street in Führung (24.), doch noch im Mitteldrittel drehten die Domstädter die Partie durch die Treffer von Alexandre Grenier und Andreas Thuresson. Später zogen die Haie durch erneut Grenier, Maximilian Kammerer und Brady Austin auf 5:1 davon, ehe München durch Benjamin Smith noch zum zweiten Treffer kam.



Die Schwenninger Wild Wings mussten am dritten Spieltag die erste Niederlage einstecken – und die hatte es in sich. Der ERC Ingolstadt gewann sein Heimspiel mit 7:2 (2:0, 5:0, 0:2). Kevin Maginot und Leon Hüttl legten das 2:0 vor, ehe sich im Mittelabschnitt ein Debakel für die Gäste abzeichnete. Philipp Krauß (2), Colton Jobke, Daniel Pietta und Travis St. Denis schossen ein 7:0 heraus, ehe Alex Karachun den Schwenninger Schmerz mit zwei Treffern etwas linderte.

Während ein Teil des Rheinlandes feiert, läuft es im anderen Teil nicht so gut. Die Düsseldorfer EG verlor auch ihr drittes Saisonspiel. Die Nürnberg Ice Tigers gewannen daheim mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Die Nürnberger Führung von Jack Dougherty egalisierte Victor Svensson, doch Evan Barratt und Roman Kechter sorgten noch vor der zweiten Pause für die Vorentscheidung. Tim Fleischer stellte eine Sekunde vor dem Ende den Endstand her.

Die Eisbären Berlin bleiben mit acht Zählern an den Haien dran, nachdem sie 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) bei den nach wie vor punktlosen Augsburger Panthern gewonnen haben. Matthew Puempel brachte die Panther zwar zwischenzeitlich heran, dennoch konnten die Schwaben letztlich nichts am Sieg der Eisbären ändern, die durch Blaine Byron, Tobias Eder, Lean Bergmann und Ty Ronning erfolgreich waren.

Die Adler Mannheim besiegten die Iserlohn Roosters mit 4:2 (0:0, 0:1, 4:1). Zweimal lagen die Gäste aus dem Sauerland durch Tyler Boland und Balázs Sebök in Führung. Doch mit vier Toren im Schlussabschnitt drehte der Favorit die Partie. Es trafen David Wolf, Korbinian Holzer, Linden Vey und Matthias Plachta.

Die Partie zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Straubing Tigers ging ins Penaltyschießen, in dem sich die Niedersachsen den 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)-Sieg schnappten. Nicolas Mattinen brachte die Niederbayern in Führung, doch eineinhalb Minuten vor Ultimo schickte Andy Miele die Partie in die letztlich torlose Overtime. Im Schusswettbewerb verwandelte Ryan O’Connor den entscheidenden Versuch.