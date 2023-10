Die DEL am Freitag

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Für die Kölner Haie lief es zum Saisonstart richtig gut – danach nicht mehr. Nun kämpft sich der KEC zurück in die Saison und schaffte am Freitagabend in der Deutschen Eishockey-Liga ein beachtliches Comeback.

Die Haie lagen im Spiel bei den Grizzlys Wolfsburg bis sechs Minuten noch mit 2:4 zurück, drehte dann aber das Spiel. Robin van Calster brachten die Domstädter auf 3:4 heran, ehe Brady Austin gut zwei Minuten vor dem Ende zum 4:4 erfolgreich war. Die Overtime war danach gerade einmal sechs Sekunden alt, als Maximilian Kammerer den Sieg für Köln eintütete.



Nicht weit von Köln entfernt bleibt die Spannung nicht so gut. Nachdem sich die Düsseldorfer EG von Co-Trainer Daniel Kreutzer getrennt hatte, blieb der (Co-)Trainerwechseleffekt aus. Denn die Rot-Gelben unterlagen auswärts den Straubing Tigers mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung. Hier war es Marcel Müller, der das Spiel zugunsten der Niederbayern entschied (65.).

Die Eisbären Berlin bleiben derweil an der Spitze der DEL, nachdem sie mit 5:2 (0:0, 1:0, 4:1) bei den Löwen Frankfurt gewonnen haben. Und die Schwenninger Wild Wings stehen auf Rang drei, indem sie beim 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) gegen den EHC Red Bull München ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt haben.

Die weiteren Ergebnisse: Fischtown Pinguins Bremerhaven – Iserlohn Roosters 5:1 (0:0, 2:0, 3:1); Adler Mannheim – Nürnberg Ice Tigers 6:2 (2:1, 3:1, 1:0); Augsburger Panther – ERC Ingolstadt 1:4 (0:2, 1:0, 0:2).