Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der gute Lauf der Kölner Haie geht weiter – und der KEC hat sich nun auch tabellarisch belohnt. Zwar gewannen die Domstädter bei den Augsburger Panthern erst nach Penaltyschießen mit 5:4. Aber sie gewannen! Damit zog der KEC mit den Grizzlys Wolfsburg gleich und ließ die Niedersachsen als neuer Tabellenvierter der DEL aufgrund des besseren Torverhältnisses hinter sich.

Dabei lag Augsburger viermal vorne – doch Jon Matsumoto wurde zum Matchwinner, indem er das 2:2 und 4:4 in der regulären Spielzeit erzielte und auch im Penaltyschießen zweimal erfolgreich war.



Ein wichtiges Spiel stand in Schwenningen an – das Kellerduell mit den Bietigheim Steelers. Zwar lief es für den SERC in letzter Zeit ordentlich, doch diese Partie ging mit 2:5 verloren. Der DEL-Aufsteiger bleibt zwar Letzter, zog die Wild Wings, die nun wieder Vorletzter sind, wieder an sich heran. Eine deutliche Angelegenheit war das 8:1 des ERC Ingolstadt gegen die Straubing Tigers – allerdings mussten die Niederbayern coronabedingt auf einige Spieler verzichten.

Das „Straßenbahnderby“ zwischen den Krefeld Pinguinen und der Düsseldorfer EG wurde zu einer überraschend klaren Angelegenheit. Ein starker KEV führte in der 34. Minute schon mit 6:0, ehe die DEG doch noch mitmachte. So stand am Ende ein 6:3-Sieg für Krefeld. Ein Schützenfest mit wechselnden Führungen gab es im Sauerland: Allerdings mussten sich die Iserlohn Roosters den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 5:6 geschlagen geben.

Die Adler Mannheim gewannen nach Verlängerung mit 3:2 gegen den EHC Red Bull München, während die Eisbären Berlin nach zuletzt drei Siegen den Nürnberg Ice Tigers mit 1:3 unterlagen.

Die Spiele am Sonntag:

Augsburger Panther – Kölner Haie 4:5 (3:2, 1:1, 0:1, 0:1) n.P.

Tore: Augsburg: Payerl, Puempel, Saponari, McClure – Köln: Matsumoto (3), Olver, Dumont.

Schwenninger Wild Wings – Bietigheim Steelers 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Tore: Schwenningen: Karachun, Olimb – Bietigheim: Jasper (2), Preibisch, Sheen, Stretch.

ERC Ingolstadt – Straubing Tigers 8:1 (2:1, 4:0, 2:0)

Tore: Ingolstadt: DeFazio (2), Bourque, Pietta, Höfflin, Feser, Marshall, Flaake – Straubing: Tuomie.

Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG 6:3 (3:0, 3:2, 0:1)

Tore: Krefeld: Lewandowski (2), Sabolic, Sacher, Bergström, Gläßl – Düsseldorf: MacAulay, Schiemenz, Ehl.

Iserlohn Roosters – Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:6 (3:2, 1:2, 1:2)

Tore: Iserlohn: Jentzsch, Bailey, Whitney, Aubin, Acolatse – Bremerhaven: Urbas, Dietz, Verlic, Lutz, Wejse, Bruggisser.

Adler Mannheim – EHC Red Bull München 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) n.V.

Tore: Mannheim: Bergmann, Szwarz, Dawes – München: Parkes, Mauer.

Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Tore: Berlin: Zengerle – Nürnberg: Schmölz, MacLeod, Reimer.