Lesedauer: ca. 1 Minute

Neuer Angreifer für die Kölner Haie: Vom ERC Ingolstadt wechselt Stürmer Frederik Storm zur kommenden Saison an den Rhein. Der 34-jährige Däne kommt mit der Erfahrung aus 140 DEL-Partien, 259 Spielen in der ersten schwedischen Liga und elf Weltmeisterschaften mit der dänischen Nationalmannschaft zu den Haien.

Haie-Cheftrainer Uwe Krupp: „Wir beschäftigen uns schon länger mit Frederik und freuen uns, dass es jetzt geklappt hat, ihn nach Köln zu holen. Er ist ein vielseitig einsetzbarer Stürmer, der viel internationale Erfahrung mitbringt. Ich sehe ihn als ziemlich kompletten Spieler, der sowohl offensiv Akzente setzen kann und gleichzeitig seine defensiven Aufgaben nicht vernachlässigt.“

Frederik Storm: „Ich freue mich sehr, ab jetzt ein Teil der Haie zu sein. Ich habe mich schon länger mit den Haien beschäftigt und es ist sehr schön, nun hier zu sein. Durch meine Frau, die in Köln studiert hat, kenne ich Köln bereits und freue mich jetzt sehr, kommende Saison vor den Haie-Fans zu spielen.“

ÜBER FREDERIK STORM

Seit drei Jahren läuft der Däne bereits in der Deutschen Eishockey Liga auf. In 140 Partien in der DEL erzielte Storm starke 113 Scorerpunkten. Mit 20 Toren und 23 Vorlagen war der Stürmer in der vergangenen Hauptrunde außerdem Top-Scorer der zweitplatzierten Ingolstädter. Mit den Schanzern erreichte er zudem das Playoff-Finale.

Vor seiner Zeit in Deutschland spielte Storm für acht Jahre bei den Malmö Redhawks in Schweden. Dabei schaffte er mit den Redhawks den Aufstieg in die erste schwedische Liga und die Qualifikation für die Champions Hockey League. Seine Junioren-Zeit und die ersten Jahre als Profi verbrachte Frederik Storm derweil noch in seiner dänischen Heimat. Dabei spielte er sowohl in seiner Geburtsstadt Gentofte als auch in Herlev und bei SønderjyskE.

Seit 2010 zählt Storm zudem zum Kreis der dänischen Nationalmannschaft. Über die vergangenen Jahre nahm er an elf Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Spielen 2022 in Peking teil. Bei der WM 2023 in Finnland und Lettland wird er aller Voraussicht nach seine zwölfte WM absolvieren. In der Vorrunde trifft er dabei unter anderem auch auf die deutsche Nationalmannschaft.

Bei den Haien wird Frederik Storm in der kommenden Saison mit der Trikotnummer 19 auflaufen.

Der aktuelle Haie-Kader für die Saison 2023/2024:

Tor: Tobias Ancicka, Niklas Lunemann, Mirko Pantkowski, Leon Willerscheid

Verteidigung: Brady Austin, Nick Bailen, Stanislav Dietz, Maximilian Glötzl, Moritz Müller, Jan Luca Sennhenn, Edwin Tropmann

Sturm: Louis-Marc Aubry, Jason Bast, Maximilian Kammerer, Gregor MacLeod, Kevin Niedenz, Mark Olver, Carter Proft, Frederik Storm, Andreas Thuresson, Luis Üffing, Robin Van Calster