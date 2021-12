Die DEL am Freitag

​Was für ein Meilenstein! Und dann auch noch für einen sympathischen Spieler. Am Freitagabend lief Patrick Reimer zum 1000. Mal in einem Spiel der Deutschen Eishockey-Liga auf. Kein Wunder also, dass es auch von den Fans der Kölner Haie den wohlverdienten Applaus für den Kapitän der Nürnberg Ice Tigers gab – und vom KEC selbst einen Blumenstrauß und einen Kasten Kölsch.

Im Spiel ging der Applaus allerdings in Richtung Heimmannschaft, denn die Kölner Haie feierten im zwölften Spiel den elften Sieg und verdrängten durch den 2:1-Erfolg gegen die Franken die Grizzlys Wolfsburg von Rang drei, weil die Niedersachsen erst in der Overtime gegen die Iserlohn Roosters gewonnen haben. Derweil sammelten die Bietigheim Steelers beim 4:0-Sieg gegen die Augsburger Panther drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein – und freuten sich über den ersten Shutout überhaupt seit dem DEL-Aufstieg, den sich Sami Aittokallio verdiente. Der EHC Red Bull München gewann mit 4:2 gegen die Schwenninger Wild Wings. Die Krefeld Pinguine gaben eine 4:2-Führung gegen den ERC Ingolstadt aus der Hand und verloren noch mit 4:5 nach Verlängerung.



Die Spiele am Freitag:

Bietigheim Steelers – Augsburger Panther 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Tore: Bietigheim: Stretch, Schoofs, Smereck, McKnight.

Grizzlys Wolfsburg – Iserlohn Roosters 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) n.V.

Tore: Wolfsburg: Hungerecker, Rech, Machacek – Iserlohn: Schilkey, Adam.

Kölner Haie – Nürnberg Ice Tigers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Tore: Köln: Olver, Kammerer – Nürnberg: Lobach.

EHC Red Bull München – Schwenninger Wild Wings 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

Tore: München: Hager (2), Parkes, Kastner – Schwenningen: Turnbull, Pfaffengut.

Krefeld Pinguine – ERC Ingolstadt 4:5 (3:2, 1:1, 0:1, 0:1) n.V.

Tore: Krefeld: Jensen, Mass, Bergström, Blank – Ingolstadt: Feser (3), Aubry, Bourque.