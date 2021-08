Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Grizzlys Wolfsburg müssen mehrere Covid-19-Infektionen verzeichnen. Insgesamt wurden drei Profis am Donnerstag positiv getestet. Die beiden Testspiele der Niedersachsen am Freitag, 27. August, in Iserlohn und auch das Spiel in Düsseldorf zwei Tage später wurden kurzfristig und vorsorglich in Absprache mit beiden Clubs abgesagt.

Derweil standen am Freitag einige Vorbereitungsspiele auf dem Plan – dabei kam es im Trainingszentrum in Deutz zum Testspielderby der Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG. Der KEC setzte sich dabei mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung durch. Andreas Thuresson brachte die Haie in der 34. Minute in Führung, ehe Niklas Postel der Ausgleich gelang (51.). In der Overtime sicherte Jon Matsumoto den Gastgebern den Sieg (65.).

Die weiteren Testspiele am Freitag:

(mit Beteiligung von Teams aus der DEL, DEL2 und Oberliga)

Bodensee-Cup in Kreuzlingen:

SC Langnau Tigers – Schwenninger Wild Wings 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Tore: Schwenningen: Turnbull, Zerkinel, Bassen, Spink.

Nordost-Pokal:

Rostock Piranhas – Eispiraten Crimmitschau 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

Tore: Rostock: Herz – Crimmitschau: Lemay (2), Prokopovics, Feser, Summers, Schlenker.

Black Dragons Erfurt – Saale Bulls Halle 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) n.P.

Tore: Erfurt: Schüpping, Weigandt, Wunderlich, Gerartz – Halle: Pfennings, Gulda, Stas.

Testspiele:

Dynamo Pardubice – Krefeld Pinguine 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Augsburger Panther – Bietigheim Steelers 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Augsburg: McClure (3), LeBlanc – Bietigheim: Sheen (2), Renner.

Villacher SV – EC Bad Nauheim 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Tore: Bad Nauheim: Hickmott

Lausitzer Füchse – Herner EV 6:3 (0:1, 2:2, 4:0)

Tore: Weißwasser: Kania (2), Quenneville, Ritter, Garlent, Rämö – Herne: Marsall, Mueller, Wilenius.

Moskitos Essen – Ratinger Ice Aliens 8:5 (4:2, 2:1, 2:2)

Tore: Essen: Huebscher (2), Ziolkowski, McLeod, Saccomani, Bruijsten, Luft, Glemser – Ratingen: Schumacher (2), Hodi, Cuena Pazos, Brinkmann.