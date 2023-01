Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der 41. DEL-Spieltag hatte wieder die ein oder andere Geschichte im Gepäck. Zum Abschluss der Cologne Stadium Series feierten die Kölner Haie einen 5:2-Sieg. Auch der Meister aus Berlin konnte jubeln und sich über drei Punkte freuen. Mit 2:0 gewannen die Eisbären in Nürnberg.

Für die Kölner Haie ging die Cologne Stadium Series erfolgreich zu Ende. Gegen die Augsburger Panther konnte im dritten Open-Air-Game der zweite Sieg eingefahren werden. Im Rhein-Energie-Stadion setzte es gegen den „Last-Minute-Looser 2023“ aus Bayern ein 5:2 (0:0, 2:1, 3:1). Bis zur 58. Minute war das Spiel vollkommen offen. Zwei Empty-Net-Goals durch Baptiste und Roach schraubten das Ergebnis in die Höhe. Für die Vorentscheidung sorgte Jan Luca Sennhenn mit seinem 3:2 in der 49. Minute. Großen Anteil am Sieg hatte Maximilian Kammerer mit seinen zwei Toren – innerhalb von 22 Sekunden drehte er die Partie. Auf Augsburger Seite trug sich David Stieler mit einem Doppelpack in die Torschützenliste ein. 14.915 Zuschauer sahen die Partie.



Durch einen Shutout von Tobias Ancicka sicherten sich die Eisbären Berlin wichtige Punkte im Tabellenkeller. In Nürnberg konnten sie ihre Auswärtsbilanz aufbessern. Bei den Ice Tigers dauerte es bis zur 25. Minute, ehe Pföderl traf. In der Folge stand das Unterzahlspiel und somit auch Torhüter Ancicka im Fokus. Doch Nürnberg versäumte, in vier Überzahlspielen zu treffen. Als auf Nürnberger Seite Jake Ustorf auf der Strafbank saß, markierte Yannick Veilleux den 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)-Endstand. Berlin verbessert somit seinen Punktequotienten auf 1,13.

Die erste Niederlage im Jahr 2023 mussten die Adler Mannheim hinnehmen. Im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG ging ihre Serie von vier Siegen zu Ende. Ohne neun Spieler reichte es nur zu einem Punkt. In der Verlängerung setzte Stephen MacAulay den Schlusspunkt zum 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)-Sieg für die Düsseldorfer. Die Führungen von Gogulla und Matchwinner MacAuley konterten die Mannheimer durch Eisenschmid und Donovan. Düsseldorf springt durch den Sieg in die direkten Play-off-Ränge.

Das vierte Duell in dieser Saison zwischen Bremerhaven und Straubing ging erneut an die Niederbayern. Zum dritten Mal knüpften sie den Bremerhavenern die Punkte mit dem knappsten aller Ergebnisse ab. Das 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) an der Nordseeküste kam durch Tore von Mark Zengerle, JC Lipon, Marcel Brandt und Jason Akeson zu Stande. Bremerhaven glich zwar durch Dominik Uher zum 1:1 aus. Die Tore durch Antti Tyrvainen zum 2:3 und Alex Friesen zum 3:4 reichten am Ende nicht um zu punkten.

Der ERC Ingolstadt kam bei der 1:6-Niederlage gegen Aufsteiger Frankfurt unter die Räder. Der Tabellenzweite erwischte ein katastrophales Auftaktdrittel. Die Führung von Dylan Wruck wurde innerhalb von 52 Sekunden auf 4:0 ausgebaut. In der 13. Minute schossen Sezemsky, Bock und Maginot die komfortable Führung heraus. David Elsner machte mit seinem Treffer in der 17. Minute das verkorkste Drittel aus Ingolstädter Sicht perfekt. Den Ehrentreffer für die Schanzer besorgte Mathew Bodie in Überzahl. Für Frankfurt netzte David Elsner zum 6:1 (5:0, 0:0, 1:1) ein.

Bei der Rückkehr von Anthony Rech nach Wolfsburg konnten die Iserlohn Roosters nur einen Punkt mit zurück ins Sauerland nehmen. In der Autostadt entschied die Verlängerung über die Verteilung der Punkte. Machaceks 1:0 drehte Iserlohn durch Alanov und Daugavins. Aber Wolfsburg schlug in Form von Björn Krupp zurück. Der zweite Treffer von Eugen Alanov ließ Iserlohn bis knapp zwei Minuten vor Ende vom perfekten Wochenende träumen. Doch Dominik Bittner und Jordan Murray in der Overtime hatten etwas dagegen. Durch den 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)-Sieg schiebt sich Wolfsburg wieder an der DEG vorbei.

Im Duell Tabellenführer gegen Tabellenletzter blieb die Überraschung aus. Der EHC Red Bull München überrollte die Bietigheim Steelers mit 6:1 (3:0, 1:1, 2:0). Nach neun Minuten hieß es 3:0 für den Liga-Primus. Drei Tore von Chris DeSousa sowie Tore von Patrick Hager, Yasin Ehliz und Trevor Parkes brachten den Münchnern die Punkte 86, 87 und 88. Auf Bietigheimer Seite war Daniel Weiß erfolgreich.