Die DEL am Freitag

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zwei Tore in der regulären Spielzeit klingen nicht besonders toll – doch die Düsseldorfer EG, die ihr „Comeback“ nach zweiwöchiger Quarantäne gab, und die Kölner Haie boten ein packendes 233. Rheinisches Derby, das mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen an den KEC ging, der nun zum fünften Mal in Folge gewonnen hat.

Diese Serie startete ausgerechnet nach der 1:6-Heimniederlage – gegen die DEG. Die musste danach eine Zwangspause einlegen, während der KEC so richtig Fahrt aufnahm und nun auf Rang fünf der nach dem Punktequotienten berechneten DEL-Tabelle steht. Lange Zeit überboten sich beide Teams im Auslassen durchaus beachtlicher Chancen, ehe Marcel Müller per Abstauber für Köln traf (35.). Nach fünf Minuten im Schlussdrittel glich Cedric Schiemenz für die dezimierte DEG aus. Im Penaltyschießen brachte ebenfalls Schiemenz die DEG zunächst in Führung, ehe Jon Matsumoto und Marcel Barinka mit ihren Treffern für den Zwei-Punkte-Sieg der Domstädter sorgten.



Derweil schwamm sich Neuling Bietigheim Steelers mit einem 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung im Abstiegskampf etwas frei. Die Gastgeber führten nach einem Doppelschlag von Riley Sheen und Benjamin Zientek mit 2:0, ehe Justin Feser mit zwei Treffer für den Gleichstand sorgte. C.J. Stretch traf in der Overtime zum Sieg (63.).

Auch Schlusslicht Schwenninger Wild Wings gewann – und zwar gleich alle drei Punkte. Das 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) gegen die Adler Mannheim geht freilich als Überraschung durch. Den Treffer des Abends erzielte Ken Andre Olimb bereits in der zwölften Minute in Überzahl.

Erstaunlich deutlich setzten sich die Straubing Tigers beim 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) gegen die Iserlohn Roosters durch. Den Anfang machte Kael Mouillierat schon nach gut drei Minuten. Mario Zimmermann, Jason Akeson und dann zweimal Sandro Schönberger machten daraus eine deutliche Angelegenheit. In der 35. Minute ließ Iserlohn einen Penalty ungenutzt.

Hin und her ging es zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Grizzlys Wolfsburg – mit dem besseren Ende für die Franken, die mit 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) nach Penaltyschießen gewannen. Nürnberg lag durch Marko Friedrich und Dennis Lobach mit 2:0 vorne, ehe Trevor Mingoia, Julian Melchiori und Jonas Enlund die Partie drehten. 59 Sekunden vor Ende gelang Nicholas Welsh der Ausgleich; im Schusswettbewerb traf Patrick Reimer für Nürnberg.

Die Augsburger Panter besiegten die Fischtown Pinguine Bremerhaven mit 4:3 (1:1, 1:0, 2:2). Nach der Gästeführung durch Ross Mauermann langten die Panther durch Andrew Leblanc, Adam Payerl und Matt Puempel dreimal zu; Letzterer erzielte auf das 4:2; Bremerhaven kam noch zweimal durch Patrick Alber und Phillip Bruggisser heran, mehr gelang aber nicht mehr.