Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kölner Haie sind Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga – und der EHC Red Bull München steht auf dem letzten Platz. Klingt dramatischer, als es ist: Denn die beiden Teams standen sich am Donnerstagabend im Saisoneröffnungsspiel gegenüber und die Domstädter gewannen vor 13.177 Zuschauern mit 6:3 (1:1, 2:0, 3:2). Die übrigen Spiele folgen am Freitag.

Die favorisierten Münchner gingen in der vierten Minute durch Andreas Eder in Führung. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Maximilian Kammerer den Ausgleich für den KEC erzielte (16.). Mit einem guten Mirko Pantkowski zwischen den Pfosten zogen die Kölner danach auf und davon. In der 33. Minute war erneut Kammerer zur Stelle, als er in Überzahl einen Abpraller zum 2:1 nutzte. Kurz vor der zweiten Pause erhöhte Louis-Marc Aubry bei angezeigter Strafe auf 3:1, als er aus dem Slot erfolgreich war. Danach ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen. Auch Aubry erzielte sein zweites Tor (47.) – und nur 14 Sekunden später war Brady Austin mit dem 5:1 zur Stelle (48.). München wirkte fortan frustriert, denn wirklich klappen wollte bei den Gästen nichts, während sich der KEC über eine gelungene Aktion nach der anderen freuen könnte. In der 51. Minute kam München allerdings noch einmal heran, als Patrick Hager in Überzahl den Puck aus der Luft nahm – nach Videobeweis stand die Entscheidung, dass der Münchner das Spielgerät nicht über Lattenhöhe getroffen hatte. Auch der KEC machte in einem folgenden Powerplay viel Druck, traf in dieser Situation aber nicht. Über vier Minuten vor dem Ende nahm Münchens Trainer Don Jackson seinen Goalie Mathias Niederberger vom Eis – in der 57. Minute nutzte Jon Matsumoto die Situation zum Empty-Net-Goal (57.). Austin Ortega verkürzte im Anschluss noch einmal aus Münchner Sicht (59.).