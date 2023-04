Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kölner Haie geben bekannt, dass das Gerüst des aktuellen Haie-Kaders in der kommenden Saison zusammenbleiben wird.

„Es ist gut, dass es uns gelingt, den Stamm des Kaders zusammenzuhalten und darauf aufzubauen. Wir haben in der Saison 2022/23 einen Schritt nach vorne gemacht und wir werden diesen Weg weiter fortsetzen“, so Haie-Cheftrainer Uwe Krupp. Matthias Baldys, Direktor Hockey Operations, ergänzt: „Wir werden an den richtigen Stellschrauben drehen und unseren Kader für die kommende Saison gezielt ergänzen.“



Mit folgenden Spielern plant der KEC in die Saison 2023/24 zu gehen:

Torhüter: Niklas Lunemann, Mirko Pantkowski, Leon Willerscheid.

Verteidiger: Brady Austin, Nick Bailen, Stanislav Dietz, Maximilian Glötzl, Moritz Müller, Jan Luca Sennhenn, Edwin Tropmann.

Stürmer: Louis-Marc Aubry, Jason Bast, Maximilian Kammerer, Kevin Niedenz, Mark Olver, Carter Proft, Andreas Thuresson, Luis Üffing, Robin van Calster.

Mit den Stürmern David McIntyre und Landon Ferraro ist der KEC noch in Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit. Auch bei Angreifer Nick Baptiste ist noch keine finale Entscheidung getroffen.

Mit Torhüter Oleg Shilin, den Verteidigern Alex Roach, Ryan Stanton, Jack Dougherty und den Stürmern Alexander Oblinger, Zach Sill, Jon Matsumoto und Julian Chrobot stehen die ersten Abgänge fest.