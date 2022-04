Die DEL am Sonntag

Der Punktquotient macht einige Dinge schwieriger, wenn es aufs Saisonende zugeht. Doch die Rechnung vor dem letzten Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga war einfach: Holen die Kölner Haie am Sonntag mindestens einen Punkt, dann stehen sie als Zehnter in den Play-offs – egal was die Konkurrenten machen.

Und tatsächlich hat es der KEC geschafft. Mit einem 0:0 (!) nach 60 Minuten gegen den ERC Ingolstadt erkämpften sich die Domstädter vor über 14.000 Zuschazuern die Saisonverlängerung. In der Overtime gewann Köln schließlich noch, was auf den Saisonausgang keinerlei Einfluss mehr hatte.

Die Fans der Augsburger Panther, deren Team einige Minuten zuvor mit 3:0 gegen die Düsseldorfer EG gewonnen hatten, blieben im Stadion, schauten sich die letzten Minuten auf dem Videowürfel an, drückten Ingolstadt die Daumen – letztlich vergeblich. Derweil sicherten sich die Fischtown Pinguins Bremerhaven durch den Sieg in Wolfsburg die direkte Qualifikation für das Viertelfinale. Die Krefeld Pinguine verabschiedeten sich mit einem Sieg gegen die Adler Mannheim in die DEL2.

Damit kommt es in der ersten Runde, den so genannten Pre-Play-offs, zu folgenden Paarungen:

1. Runde (Best of Three):

ERC Ingolstadt – Kölner Haie

Nürnberg Ice Tigers – Düsseldorfer EG

Gespielt wird am 5., 7 und wenn nötig am 8. April.



Viertelfinale (Best of Five):

Eisbären Berlin – Schlechterer Pre-Play-off-Sieger

EHC Red Bull München – Besserer Pre-Play-off-Sieger

Grizzlys Wolfsburg – Fischtown Pinguins Bremerhaven

Straubing Tigers – Adler Mannheim

Gespielt wird am 10., 12., 14. und wenn nötig am 16. und 18. April.



Die Spiele am Sonntag:

Eisbären Berlin – Bietigheim Steelers 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Tore: Berlin: Fiore (2), Byron, Noebels, Nielsen – Bietigheim: Sheen.

Kölner Haie – ERC Ingolstadt 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) n.V.

Tor: Köln: Ferraro.

EHC Red Bull München – Iserlohn Roosters 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Tore: München: Schütz, Ortega, Parkes, Mauer, Daubner.

Grizzlys Wolfsburg – Fischtown Pinguins Bremerhaven 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Tore: Wolfsburg: Gaudet – Bremerhaven: Krogsgaard, McGinn, Mauermann, Kinder.

Augsburger Panther – Düsseldorfer EG 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Tore: Augsburg: Gregorc, Nehring, Saponari

Krefeld Pinguine – Adler Mannheim 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) n.V.

Tore: Krefeld: Mass, Weiß, Lessio – Mannheim: Szwarz, Holzer.

Schwenninger Wild Wings – Nürnberg Ice Tigers 4:5 (1:3, 1:0, 2:1, 0:1) n.P.

Tore: Schwenningen: Burström, Görtz, Tyson Spink, Karachun – Nürnberg: Sheehy (2), Bender, Fleischer, Reimer.