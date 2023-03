Lesedauer: ca. 1 Minute

Helene Fischer fällt verletzt für ihr Konzert in der Lanxess Arena am 26. März aus und damit könnten die Haie ein mögliches Spiel 6 dann doch zu Hause austragen.

Aufgrund der kurzfristigen Konzertverschiebungen von Helene Fischer steht die LANXESS arena den Kölner Haien für ein mögliches Spiel 6 im Viertelfinale gegen die Adler Mannheim am Sonntag den 26. März nun doch zur Verfügung. Grund für die Verschiebungen sind eine Rippen-Verletzung von Sängerin Helene Fischer und dadurch ein verschobener Tourstart. Zuvor mussten die Verantwortlichen der Haie mit einem möglichen Spiel 6 in Krefeld planen. Dies war gemeinsam mit den Mannheimern und der DEL abgestimmt worden. Aktuell führt das Team von Trainer Uwe Krupp mit 2:1 in der Viertelfinal-Serie gegen die Adler Mannheim.