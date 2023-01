Die DEL am Dienstag

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 46. Spieltag biegt die DEL-Saison in das letzte Viertel der Saison ein. Somit wird auch der Kampf um die Play-off-Plätze immer heißer. Mit 3:0 führten die Iserlohn Roosters in der Lanxess Arena. Doch am Ende siegte der KEC mit 4:3 nach Penaltyschießen.

Vor 10.842 Zuschauern gewannen die Kölner Haie mit 4:3 (0:1, 0:1, 3:1) nach Penaltyschießen gegen die Iserlohn Roosters. Lange war der Abend aus Sicht der Sauerländer ein positiver. Durch die Abwehrspieler Sena Acolatse, Colin Ugbekile und Tim Bender stand nach 52 Minuten ein 3:0. Auch der Iserlohner Torhüter Hannibal Weitzmann machte bis dahin ein sehr gutes Spiel. Doch am Ende gingen die Haie als Sieger vom Eis. Durch Jon Matsumoto, Brady Austin und Mark Olver brachten sie das Spiel noch ins Penaltyschießen. Dort sorgten Andreas Thuresson und Landon Ferraro mit ihren verwandelten Penaltys für den zweiten Punkt. Iserlohn verliert erneut wichtige Punkte im Kampf um Platz zehn.



Die Schwenninger Wild Wings verbessern durch einen 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)-Sieg gegen die Bietigheim Steelers ihren Punktequotienten. Die Steelers konnten durch Evan Jasper in Führung gehen. In der Folge brachte nur noch Schwenningen Zählbares auf die Anzeigetafel. Innerhalb von 29 Sekunden drehten Ville Lajunen und Alex Trivellato die Partie. Daniel Neumann feierte mit dem 3:1 seine DEL-Tor-Premiere. In dritten Drittel setzten Phil Hungerecker und Tyson Spink mit Toren für die Wild Wings und Max Renner mit dem zweiten Tor für die Steelers den Endstand.

Die Adler Mannheim setzen ihren positiven Lauf mit einem 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg fort. Dafür brauchten die Adler aber eine Anlaufzeit von 15 Minuten. Laurin Braun und Spencer Machacek brachten die SAP-Arena zunächst zum Schweigen. Doch dann kam Ex-NHL-Spieler Joseph Cramarossa und leitete die Wende ein. Abwehrspieler Fabrizio Pilu schaffte mit seinem ersten DEL-Tor den Ausgleich. Markus Eisenschmid und Tyler Gaudet vollendeten die Aufholjagd. Mit dem dritten Sieg in Folge verteidigen die Adler den zweiten Tabellenplatz

Einen Ausrutscher leistete sich der EHC Red Bull München mit einer 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)-Niederlage gegen die Nürnberg Ice Tigers. Durch ein starkes letztes Drittel konnten sie drei Punkte einfahren. München legte in der dritten Minute durch ein Tor von Justin Schütz vor. Bis zur 48. Minute hielt dieser Vorsprung, weil Andrew Bodnarchuk für Nürnberg und Zachary Redmond für München trafen. Doch wie schon in Iserlohn vor zwei Wochen warf Nürnberg die Tormaschine an und drehte erneut die Partie. Daniel Schmölz und Dane Fox mit einem Doppelpack erkämpften wichtige Punkte. Nürnberg klettert durch diesen Sieg auf den neunten Tabellenplatz.