​Die Krefeld Pinguine haben es geschafft – der erste Punkt in der Saison 2021/22 der Deutsche Eishockey-Liga ist nach dem ersten Wochenspieltag auf dem Tabellenkonto des Außenseiters vom Niederrhein verbucht worden. Und das ausgerechnet beim Auswärtsspiel gegen die Adler Mannheim

Dabei führte der KEV sogar schon mit 2:0, doch letztlich gewannen die Adler mit 3:2 nach Verlängerung.



Im Duell zwischen den Kölner Haien und den Nürnberg Ice Tigers ging es im zweiten Drittel so richtig rund. Der Mittelabschnitt dauerte satte 50 Minuten. Dabei standen gerade die viele Strafzeiten im Mittelpunkt. In der 38. Minute handelte sich Nürnbergs Dane Fox fünf Strafminuten wegen Faustschlags ein, was auch auf den Kölner Maurice Edwards zutraf, der darüber hinaus noch eine Matchstrafe wegen Checks von hinten kassierte. Alex Oblinger brachte Köln in Führung, ehe Youngster Luis Üffung im Schlussdrittel mit seinem ersten DEL-Tor auf 2:0 erhöhte. Doch Ryan Stoa hielt die Franken mit dem prompten Anschlusstreffer im Spiel. Mit einem Bauerntrick erhöhte Lucas Dumont auf 3:1 für den KEC. In der Schlussminute machte Landon Ferraro mit einem Empty-Net-Goal zum 4:1 für Köln bei 3:6-Unterzahl (!) alles klar. Tim Bender betrieb noch Ergebniskosmetik.

Außerdem gab es Siege für die Augsburger Panther in Bietigheim und für die Grizzlys Wolfsburg gegen Schwenningen. Die restlichen Partien des Spieltags folgen am morgigen Mittwoch.

Die DEL-Spiele am Dienstag:

Kölner Haie – Nürnberg Ice Tigers 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Tore: Köln: Oblinger, Üffing, Dumont, Ferraro – Nürnberg: Stoa, Bender.

Adler Mannheim – Krefeld Pinguine 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) n.V.

Tore: Mannheim: Bergmann, Plachta, Holzer – Krefeld: Weiss (2).

Bietigheim Steelers – Augsburger Panther 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Tore: Bietigheim: Stretch, Hauner – Augsburg: Clarke (2), Lamb, Stieler.

Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Tore: Wolfsburg: DeSousa.