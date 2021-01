Lesedauer: ca. 3 Minuten

​Die Kölner Haie und der 1. FC Köln stellen ihre Heimspiele am kommenden Wochenende unter ein besonderes Motto: „Lebe wie du bist! – Gemeinsam für Vielfalt“. Mit dem „Diversity Day“ setzen der achtmalige Deutsche Eishockeymeister und der dreifache Deutsche Fußballmeister gemeinsam ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung im Sport und in der Gesellschaft. Mit verschiedenen Aktionen rund um die Spieltage werben Haie und FC für eine bunte Gesellschaft.

„Es liegt in unserer gesellschaftlichen Verantwortung, für Offenheit einzustehen und bei diesem wichtigen Thema Haltung zu zeigen. Es freut mich und ist wichtig, dass wir gemeinsam mit dem FC für eine große Signalwirkung sorgen und uns öffentlich zu dem Thema positionieren. In Zeiten der Corona-Pandemie, die beide Clubs wie alle Teile der Gesellschaft vor große wirtschaftliche Herausforderungen stellt, hat das gesellschaftliche Engagement einen höheren Stellenwert als je zuvor“, sagt Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

„Der 1. FC Köln und die Kölner Haie sind die beiden größten Kölner Sportvereine. Diese Strahlkraft nutzen wir gemeinsam, um uns für Diversität stark zu machen. Der 1. FC Köln steht für Vielfalt auf dem Platz und auf den Rängen. Vielfalt hat dabei viele Dimensionen, seien es Herkunft, Weltanschauung, geschlechtliche oder sexuelle Identität. Wir möchten ein kraftvolles Signal setzen, indem wir Flagge zeigen für Akzeptanz und Gleichberechtigung – über die Grenzen unserer Sportarten und Fangruppen hinweg“, sagt Alexander Wehrle, Geschäftsführer des 1. FC Köln.

Den Anfang machen die Profis des 1. FC Köln: Sie werden am Samstag, 16. Januar (15.30 Uhr), beim Heimspiel im Rhein-Energie-Stadion gegen Hertha BSC in einem Sondertrikot antreten, auf dem die Sponsorenlogos jeweils in Regenborgenfarben gehalten sein werden.

Die Kölner Haie ziehen bei ihrem Heimspiel in der Lanxess-Arena gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Sonntag, 17. Januar (19.30 Uhr, live auf MagentaSport), nach: Die Mannschaft um Kapitän Moritz Müller wird am „Diversity Day“ in Sondertrikots mit Regenbogennummern und dem bunten Kampagnenlogo auf der Brust auflaufen – und so ein sichtbares Zeichen für Vielfalt setzen. Darüber hinaus wird eine 8x6-Meter große Plane mit dem Motto „Lebe wie du bist“ für TV-Präsenz sorgen.

Die Haie und der FC wollen aber nicht nur am „Diversity Day“ Aufmerksamkeit für ein wichtiges gesellschaftliches Thema schaffen, sondern sich auch nachhaltig für Vielfalt und Gleichberechtigung engagieren. Rund um den Spieltag werden sie darüber informieren, aufklären und Plattformen für LGBTIQ-Initiativen bieten. So wird sich unter andrem die Pre-Game-Show der Haie – ab 19 Uhr auf live.haie.de – vornehmlich dem Thema Vielfalt & Toleranz widmen. Zudem wird es einen themenbezogenen Workshop beider Kids-Clubs geben. Eine gemeinsame Podiumsdiskussion – für die Zeit nach den Corona-Beschränkungen – ist ebenfalls in Planung.

Ein weiteres Ziel ist es, Erlöse für das Jugend- und Begegnungszentrum „anyway“ – eine der wichtigsten Einrichtungen der schwul-lesbischen Community in Köln – zu generieren. Auch in diesem Jahr geht wieder ein Teil des Erlöses aus der Trikot-Versteigerung der „Diversity-Day-Gamer“ an das schwul-lesbische Begegnungszentrum in Köln. Darüber hinaus legen die Haie einen Sonderpuck auf, der ab sofort im Online-Fanshop zu erwerben ist, und von dessen Verkauf „anyway“ ebenfalls profitieren wird. In den FC-Fanshops wird zudem ein Diversity-Shirt erhältlich sein. Die Erlöse aus dem Verkauf der Sondershirts kommen der Stiftung 1. FC Köln zugute.

Mit einem vom FC-TV produzierten Film, der im Vorfeld des Spiels auf der Website und den Social-Media-Kanälen des FC erscheinen wird, will der Verein auf die Unterschiede in der Bevölkerung und beim FC aufmerksam machen.

Die Kölner Sportstätten GmbH, die die Initiative von Beginn an aktiv unterstützt, wird ebenfalls ein weithin sichtbares Zeichen setzen und die Pylonen des Rhein-Energie-Stadions in den Regenbogenfarben leuchten lassen. Bereits in der Woche vor dem Spiel schmücken Fahnen mit dem Kampagnenmotiv den Oskar-Rehfeldt-Weg in Richtung Stadion. Darüber hinaus wird die Geschäftsstelle des 1. FC Köln bunt angestrahlt.

Die gemeinsame Initiative der Kölner Haie und des 1. FC Köln zum Diversity Day geht bereits ins zweite Jahr. 2020 wurden beide Vereine vom Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. (KLuST) „für besondere Dienste im gesellschaftlichen Einsatz für den Abbau von Homofeindlichkeit und die Förderung von Diversity im Breitensport“ mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.