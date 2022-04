Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Nürnberg Ice Tigers haben die Verträge mit den beiden 24-jährigen Stürmern Jake Ustorf und Max Kislinger verlängert. Ustorf hat einen Vertrag für die kommende PENNY DEL-Saison 2022/23 unterschrieben, Kislinger bleibt für zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2023/24.

Jake Ustorf hat in seiner ersten DEL-Saison 45 Spiele für die Ice Tigers absolviert und dabei drei Tore erzielt und sieben weitere Treffer vorbereitet. Max Kislinger spielt seit 2018 für die Ice Tigers und bringt es auf 13 Tore und sechs Vorlagen aus 153 Spielen für den fränkischen DEL-Klub.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Jake Ustorf hat in seiner ersten DEL Saison einen guten Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Mit seinen schlittschuhläuferischen Fähigkeiten hat er gezeigt, dass er das Tempo in der Liga mitgehen kann. Wir sind überzeugt davon, dass Jake nach einem guten und produktiven Sommer einen weiteren Sprung nach vorne machen wird.“

Über Max Kislinger sagt Stefan Ustorf: „Max Kislinger ist ein extrem verlässlicher Spieler, der trotz seines noch jungen Alters schon sehr viel Erfahrung mitbringt. Seine Stärken liegen im köperbetonten Spiel und in seinen Führungsqualitäten.“